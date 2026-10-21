Cần Thơ quy tập 158 hài cốt liệt sĩ, lấy 4.122 mẫu sinh phẩm

Ngày 21.10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Cần Thơ (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Quang cảnh Hội nghị ngày 21.10

Theo Ban Chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thành phố đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện.

Lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để nắm tình hình, tiếp nhận, thu thập và xử lý thông tin.

Qua đó, các lực lượng đã khảo sát 12 điểm tại 8 xã, phường gồm: Trường Long Tây, Mỹ Tú, Lâm Tân, Phú Hữu, Phong Điền, Thới Lai, Đông Phước và Ngọc Tố. Đồng thời, tổ chức hội thảo xác minh thông tin, triển khai tìm kiếm, quy tập bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Thới Lai, TP. Cần Thơ

Kết quả, TP. Cần Thơ đã tìm kiếm, quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Đội K90 (thuộc Cục Chính trị, Quân khu 9) đã phối hợp quy tập 4 hài cốt; Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ quy tập 154 hài cốt. Thành phố đã tổ chức hai đợt lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ trang nghiêm, đúng quy định.

Song song với công tác tìm kiếm, quy tập, TP. Cần Thơ đẩy mạnh khảo sát các nghĩa trang liệt sĩ, xác định những phần mộ chưa có thông tin để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Qua khảo sát, thành phố có 17 nghĩa trang liệt sĩ với 5.038 mộ chưa xác định được thông tin.

Các lực lượng làm nhiệm vụ đã khai quật và lấy được 4.122 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ; trong đó, 3.784 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, 338 mẫu đang được lưu trữ theo quy định. Những dị vật phát hiện trong quá trình lấy mẫu cũng được thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nhằm hỗ trợ tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị thường xuyên rút kinh nghiệm, điều chỉnh phương pháp phù hợp, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho biết, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai nghiêm các văn bản chỉ đạo về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin; khảo sát các nghĩa trang tạm, địa điểm từng diễn ra chiến sự và khu vực có thông tin liên quan đến phần mộ liệt sĩ.

Thành phố quyết tâm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình người có công.

TP. Cần Thơ khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ

Dịp này, UBND TP. Cần Thơ tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 116 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.