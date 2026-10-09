Cần Thơ quy hoạch 4 bãi đỗ xe công cộng, giảm ùn tắc nội đô

Một góc thành phố Cần Thơ về đêm. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Theo ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, từ cuối năm 2025, thành phố Cần Thơ đã được duyệt quy hoạch 4 bãi đỗ xe công cộng, quy mô mỗi bãi đỗ xe rộng khoảng 5 ha nhằm đáp ứng nhu cầu đậu xe và hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trong nội đô thành phố.

Cụ thể, một bãi được quy hoạch gần Công viên Sông Hậu, thuộc Khu liên hợp thể thao. Bãi thứ hai nằm tại cuối đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, thuộc địa bàn Cồn Khương. Bãi thứ ba được bố trí tại khu vực cuối đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giao với đường Trần Hoàng Na. Bãi thứ tư nằm tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giao với trục chính đường 923 và đường 918.

Ông Mai Văn Tân cho biết, các vị trí bãi đỗ xe sẽ tiếp tục được cập nhật vào các đồ án quy hoạch chung và cụ thể hóa trong quá trình triển khai hoặc lập quy hoạch phân khu. Sau khi quy hoạch được duyệt, thành phố sẽ tổ chức thực hiện nhằm sắp xếp, quản lý các bãi đỗ xe công cộng phù hợp với quy hoạch từng khu vực và phân bố trong nội đô thành phố Cần Thơ.

Hiện nay, tại khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ có Trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô tại số 12 đường Phan Đình Phùng, phường Ninh Kiều, do Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Cần Thơ (CADIF) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 158 tỷ đồng.

Công trình có tổng diện tích xây dựng gần 4.200 m², quy mô 9 tầng, được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2023, cung cấp hơn 1.000 chỗ đậu cho ô tô dưới 17 chỗ ngồi và mô tô. Công trình bước đầu góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, bảo đảm an toàn, rút ngắn thời gian di chuyển và hạn chế ùn tắc giao thông.

Cũng theo ông Tân, thành phố Cần Thơ cũng đang thực hiện việc cấm các xe tải vào nội đô thành phố trong giờ cao điểm để giảm ùn tắc giao thông khu vực nội đô.

Cụ thể, Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với Công an thành phố và các địa phương như phường Cái Răng, phường Hưng Phú và phường Tân An để thực hiện thí điểm tổ chức một số điểm giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là các nút giao trong nội đô thành phố.

Theo đó, tại nút giao IC3 và nút giao Nguyễn Văn Linh, Sở Xây dựng phối hợp với lực lượng công an kiểm tra, xác định lưu lượng, mật độ phương tiện và mức độ ảnh hưởng đến giao thông, từ đó xây dựng lộ trình điều tiết phù hợp.

Từ tháng 2/2026, thành phố thí điểm cấm xe tải trên 3,5 tấn lưu thông vào một số tuyến đường chính trong giờ cao điểm, từ 6 giờ đến 7 giờ 30 và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30, gồm: Nguyễn Văn Linh, Cách Mạng Tháng 8, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, đường 3 tháng 2 và đường Hòa Bình.

Thành phố cũng cấm xe rơ-moóc, xe container từ Quốc lộ 1 đi thẳng vào nút giao IC3 trong các khung giờ từ 6 giờ đến 8 giờ, từ 11 giờ đến 13 giờ 30 và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Qua thời gian thí điểm, các phương tiện cơ bản chấp hành tốt quy định.

Đến tháng 6/2026, UBND thành phố Cần Thơ đã có văn bản chính thức cho phép cấm chính thức các tuyến nói trên. Các cơ quan chức năng thành phố cũng đã cắm các biển báo ở các đầu tuyến, ở các nút giao, ở đầu cửa ngõ vào các giờ cao điểm và đến nay việc chấp hành của các chủ phương tiện ngày càng tốt hơn.

Sở Xây dựng đề nghị các ngành chức năng của thành phố, đặc biệt là các xã, phường, bố trí lực lượng công an phối hợp kiểm tra phương tiện, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các nút giao và trên các tuyến đường nội đô trong giờ cao điểm.