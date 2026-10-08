Cần Thơ quy hoạch 4 bãi đỗ xe công cộng, giải bài toán thiếu chỗ đậu ô tô

Tại buổi họp báo định kỳ quý III năm 2026 chiều 8/10, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết, quy hoạch thành phố được phê duyệt cuối năm 2025 đã bố trí 4 bãi đỗ xe công cộng.

Ông Mai Văn Tân thông tin tại buổi họp báo chiều 8/10.

Cụ thể, một bãi được quy hoạch gần Công viên Sông Hậu, thuộc Khu liên hợp thể thao. Bãi thứ hai nằm tại cuối đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, thuộc khu vực Cù Lao Hương.

Bãi thứ ba được bố trí tại khu vực cuối đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giao với đường Trần Hoàng Na. Bãi thứ tư nằm tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giao với trục chính đường 923 và đường 918.

Ông Mai Văn Tân cho biết, các vị trí bãi đỗ xe tiếp tục được cập nhật trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu để cụ thể hóa trong quá trình triển khai. Sau khi các quy hoạch được duyệt, thành phố sẽ tổ chức thực hiện nhằm sắp xếp, quản lý các khu vực đỗ xe công cộng phù hợp với từng khu vực và phân bố trong nội ô.

Trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô phường Ninh Kiều đang đi vào hoạt động.

Hiện TP Cần Thơ có Trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô phường Ninh Kiều do Quỹ Đầu tư Phát triển TP Cần Thơ (CADIF) làm chủ đầu tư, đã đưa vào sử dụng. Công trình được khởi công tháng 6/2020, tổng mức đầu tư 158 tỷ đồng.

Trung tâm được xây dựng trên khu đất 4.236m², gồm 9 tầng đậu xe, 6 module đậu xe xoay vòng đứng và khu vực kinh doanh dịch vụ. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 21.247m².

Công trình có khả năng phục vụ khoảng 1.000 ô tô dưới 17 chỗ và mô tô; đồng thời được phép sử dụng 20% diện tích để kinh doanh dịch vụ khác.