Cần Thơ quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao tặng quà chúc mừng Lễ Sene Dolta đến thượng tọa Lil Huyền, Trụ trì Chùa Bâng Kok (xã Mỹ Hương). (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Chiều 6/10, nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer năm 2026, đại diện lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức các đoàn công tác tới thăm, chúc mừng đồng bào Khmer tại xã Mỹ Tú và xã Mỹ Hương.

Cụ thể, Đoàn công tác do Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã tới thăm và chúc mừng giáo viên, học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Mỹ Tú (xã Mỹ Tú).

Gửi lời chúc mừng lễ Sene Dolta đến tập thể nhà trường, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục vùng đồng bào dân tộc; bày tỏ kỳ vọng các thầy, cô giáo tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời động viên các em học sinh luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chúc mừng lễ Sene Dolta tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Mỹ Tú. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định, bên cạnh định hướng phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội cho đồng bào các dân tộc luôn được thành phố đặc biệt quan tâm.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đến thăm và chúc mừng tại chùa Bâng Kok và chùa Pô Pus Tức thuộc xã Mỹ Hương; qua đó, khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Cần Thơ đối với các cơ sở tôn giáo-nơi gìn giữ không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng thiêng liêng của đồng bào Khmer.

Tại các điểm đến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh gửi lời chúc mừng lễ Sene Dolta đến các vị chức sắc, ban quản trị chùa cùng toàn thể đồng bào phật tử Khmer.

Nhân dịp này, ông cũng thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Cần Thơ. Ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các cơ sở tôn giáo vào sự phát triển chung, lãnh đạo thành phố mong muốn các chức sắc, ban quản trị cùng bà con tiếp tục đồng hành cùng địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội và giữ vững an ninh trật tự.

Đoàn công tác thăm, chúc mừng Lễ Sene Dolta tại Chùa Bâng Kok (xã Mỹ Hương). (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Thượng tọa Lil Huyền, Trụ trì chùa Bâng Kok bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố. Chia sẻ niềm vui trước những đổi mới và sự khởi sắc trong đời sống của đồng bào, Thượng tọa khẳng định sẽ tiếp tục động viên phật tử phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển địa phương.

Cùng ngày, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ Lê Nguyễn Sinh Nhựt dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng tại chùa Bâng Kha Don (ấp Đại Úi) và Chùa Đay Ta Suốt (ấp Sóc Xoài) tại xã Mỹ Hương.

Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer năm 2026 diễn ra trong 3 ngày (từ 10-12/10). Đây là một trong những dịp lễ truyền thống quan trọng nhất của đồng bào Khmer Nam Bộ, mang ý nghĩa tri ân tổ tiên, hướng về cội nguồn và làm phước theo tinh thần Phật giáo Nam tông.

Chuỗi hoạt động thăm hỏi khẳng định sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo thành phố Cần Thơ đối với việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn./.