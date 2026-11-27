Chủ động tham mưu, triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng

Mới đây, UBND phường Long Tuyền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Dự hội nghị có ông Huỳnh Minh Truyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Tiêu Quốc Doãn - Chủ tịch UBND phường, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang địa phương.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: CTV)

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2026, Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Tuyền đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự với Công an và các ban, ngành, đoàn thể ngày càng chặt chẽ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc; hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ dân sự và phương án bảo vệ các mục tiêu trọng điểm được rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo hướng dẫn của cấp trên. Lực lượng quân sự và Công an phường đã phối hợp tổ chức 168 cuộc tuần tra với 311 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; đồng thời tổ chức 112 cuộc tuần tra độc lập với 338 lượt cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: CTV)

Trong xây dựng lực lượng, phường đã kết nạp mới 105 đồng chí vào lực lượng dân quân, đồng thời giải ngạch 30 đồng chí hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân. Tổng lực lượng dân quân được xây dựng theo biên chế là 314 đồng chí.

Công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị tiếp tục được quan tâm, với nguồn quân nhân dự bị hạng 1 hiện có 968 người; phúc tra, đăng ký nguồn dự bị hạng 2 cho 131 công dân. Đặc biệt, phường đã tổ chức thành công diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, quan tâm công tác chính sách

Một trong những kết quả nổi bật của công tác quân sự, quốc phòng phường Long Tuyền trong năm qua là công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Phường đã giao đủ 87/87 thanh niên cho các đơn vị, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó, có 64 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 23 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Ông Tiêu Quốc Doãn - Chủ tịch UBND phường Long Tuyền đánh giá cao công tác quân sự và quốc phòng trên địa bàn phường (Ảnh: CTV)

Cùng với đó, công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi được thực hiện đầy đủ, đạt 318/318 thanh niên, tỷ lệ 100%. Địa phương cũng tổ chức đón 65 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ trở về, đăng ký vào ngạch dự bị theo quy định. Đối với công tác tuyển quân năm 2027, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự triển khai các văn bản chỉ đạo, phúc tra nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, xét duyệt và tổ chức sơ tuyển sức khỏe theo đúng quy trình.

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác đảng, công tác chính trị và chính sách hậu phương quân đội cũng được chú trọng. Đáng chú ý, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã phối hợp với đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lấy mẫu đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền.

Qua rà soát, có 178 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, trong đó 159 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình người có công. Đơn vị tiếp tục duy trì mô hình tăng gia sản xuất, cải thiện chất lượng bữa ăn, góp phần bảo đảm quân số khỏe đạt từ 98,5% trở lên.

Năm 2027, phường Long Tuyền xác định tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân sự và Công an trong nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát địa bàn; rà soát, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ và quản lý chặt chẽ nguồn quân nhân dự bị.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của UBND phường (Ảnh: CTV)

Địa phương phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy định. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật; tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên.

Dịp này, UBND phường Long Tuyền đã khen thưởng 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.