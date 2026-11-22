Đồng chí Phạm Gia Túc (giữa), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác Trung ương đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hưng Phú. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngày hội ôn lại truyền thống 96 năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo báo cáo, trong 10 tháng đầu năm 2026, kinh tế-xã hội tại bốn phường Hưng Phú, Tân An, Ninh Kiều và Cái Khế chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách đạt khoảng 1.200 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người tại phường Cái Khế đạt khoảng 134 triệu đồng/người/năm, tăng 8,62%; phường Ninh Kiều giải quyết việc làm mới cho 4.625 lao động, vượt chỉ tiêu.

Công tác cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và chỉnh trang đô thị được quan tâm. Phường Cái Khế đã bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91, đoạn Km0-Km7.

Quang cảnh ngày hội. (Ảnh: VĂN ÚT)

Trong 10 tháng, bốn phường trao 15.900 phần quà, trị giá hơn 9 tỷ đồng, tặng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn. Công tác dân tộc, tôn giáo và các hoạt động văn hóa truyền thống được quan tâm, góp phần củng cố khối đại đoàn kết.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc ghi nhận nỗ lực của thành phố Cần Thơ trong tổ chức Tuần lễ Văn hóa-Đại đoàn kết; biểu dương phường Cái Khế bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91.

Đồng chí nhấn mạnh sự đồng thuận của người dân vì mục tiêu chung là biểu hiện cụ thể của tinh thần đại đoàn kết.

Phó Thủ tướng đánh giá cao mô hình “Tiếng chuông đô thị” tại phường Ninh Kiều, giúp người dân nhắc nhau bỏ rác đúng giờ, đúng nơi; cùng Câu lạc bộ Pháp luật “Dân cần luật, luật cần dân”, sinh hoạt hằng tuần tại điểm tiếp công dân để giải đáp vướng mắc pháp lý. Đồng chí đề nghị thành phố nhân rộng các mô hình thiết thực.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: VĂN ÚT)

Để tinh thần ngày hội tiếp tục lan tỏa, Phó Thủ tướng đề nghị thực hiện bốn nhiệm vụ. Trước hết, lấy người dân làm trung tâm; chính sách phải xuất phát từ thực tiễn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Việc liên quan đến người dân cần bảo đảm phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần bám sát khu dân cư, lắng nghe, phản ánh kiến nghị; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả chính quyền hai cấp.

Nhiệm vụ thứ hai là đẩy nhanh phát triển kinh tế, hoàn thành công trình giao thông, logistics trọng điểm; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng sản xuất, tạo việc làm. Phát triển kinh tế phải gắn với an sinh xã hội, chuẩn bị chu đáo chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho gia đình chính sách, hộ nghèo và người lao động khó khăn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao 20 phần quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: VĂN ÚT)

Thứ ba, đầu tư cho văn hóa tương xứng với vai trò nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh của phát triển, theo tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 26 của Quốc hội. Cần Thơ có nhiều giá trị đặc sắc như chợ nổi, đờn ca tài tử, miệt vườn, bến Ninh Kiều và nếp sống trọng nghĩa tình. Cần gìn giữ bản sắc trong đô thị hóa bằng quy hoạch, không gian cộng đồng và thiết chế văn hóa.

Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần lễ Văn hóa-Đại đoàn kết phải thực sự là ngày hội của nhân dân. Phó Thủ tướng lưu ý quan tâm văn hóa Khmer sau tái nhập; chăm lo giáo dục, sinh kế, bảo tồn tiếng nói, chữ viết, lễ hội, nghệ thuật và không gian sinh hoạt truyền thống; phát huy vai trò của sư sãi, người có uy tín. Văn hóa cần bắt đầu từ nếp sống, cách ứng xử; mỗi người có trách nhiệm với thông tin trên không gian mạng, không kỳ thị, xúc phạm hay gây chia rẽ.

Nhiệm vụ thứ tư là giữ vững an ninh, trật tự từ khu dân cư; phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các mô hình tự quản; chủ động nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn từ sớm, không để phát sinh điểm nóng.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao 100 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, cho học sinh nghèo vượt khó. (Ảnh: VĂN ÚT)

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao 20 phần quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu tại bốn phường.

Thành phố Cần Thơ trao 100 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, cho học sinh nghèo vượt khó.

Thông qua sự quan tâm, vận động của Phó Thủ tướng Thường trực, Tập đoàn Petrolimex trao các gói an sinh xã hội trị giá 6 tỷ đồng cho bốn phường, mỗi phường 1,5 tỷ đồng. Nguồn lực hỗ trợ góp phần chăm lo đời sống nhân dân, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã vận động Bệnh viện Hòa Hảo Medic Cần Thơ đồng hành trao tặng 200 phần quà nhu yếu phẩm, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 4 phường.

Lãnh đạo phường Hưng Phú trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa 3 căn nhà đại đoàn kết, trao tặng 60 phần quà hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn phường.