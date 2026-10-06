Cần Thơ phẫu thuật trong đêm cứu bé trai 7 tuổi vỡ dị dạng mạch máu não

Sáng 6.10, Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật trong đêm để cứu sống một bé trai bị xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não.

Hình ảnh CT não trước mổ cho thấy khối xuất huyết lớn; hình ảnh sau phẫu thuật ghi nhận khối máu tụ đã được xử lý

Theo đó, bé trai N.T.S. (7 tuổi, ngụ phường An Bình, TP. Cần Thơ), nhập viện trong tình trạng hôn mê, tiên lượng nặng.

Trước đó, vào buổi chiều khi đang trong lớp học thì bé S. bất ngờ than đau đầu nhiều, nôn ói rồi lơ mơ.

Sau khi nhận thông tin từ nhà trường, gia đình nhanh chóng đưa bé vào Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cấp cứu và được xác định bị xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não. Ngay lập tức bé được chuyển khẩn đến Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ để tiếp tục điều trị.

Tại bệnh viện, qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bé S. bị xuất huyết não do vỡ thông động tĩnh mạch não.

BS CKI Nguyễn Quang Hưng, Trưởng Đơn vị phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, cho biết đây là trường hợp đặc biệt bởi trước đó bé gần như không có biểu hiện rõ ràng của bệnh lý mạch máu não. Khối dị dạng có thể đã tồn tại từ trước, nhưng không được phát hiện. Khi dòng chảy trong khối dị dạng bị rối loạn, khối dị dạng đã vỡ ra, gây xuất huyết não.

Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm, khối dị dạng mạch máu đã bị vỡ, gây tổn thương vùng não lân cận, chèn ép và gây phù não. Nếu càng kéo dài, nguy cơ tổn thương não càng tăng.

Do đó, ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ xác định khối máu tụ lớn, trong khi bé rơi vào tình trạng hôn mê. Vì vậy, mục tiêu đặt ra là nhanh chóng giải ép não, lấy máu tụ, cầm máu và đồng thời xử lý khối dị dạng.

Các bác sĩ phẫu thuật thần kinh đã hội chẩn cùng nhiều chuyên khoa và hướng tối ưu nhất lúc này là phẫu thuật vi phẫu để xử lý tổn thương.

Với khối máu tụ rất lớn và bệnh nhân hôn mê, các bác sĩ phải cùng lúc giải ép não, lấy máu tụ, cầm máu và đồng thời cắt khối dị dạng. Ca phẫu thuật diễn biến thuận lợi. Sau quá trình cấp cứu, phẫu thuật và hồi sức, sức khỏe bé phục hồi tốt, không ghi nhận di chứng.

Bé trai 7 tuổi hồi phục tốt sau ca phẫu thuật thành công

Theo BS CKI Nguyễn Quang Hưng, dị dạng động tĩnh mạch não là bệnh lý có thể tồn tại âm thầm và không phải lúc nào cũng có biểu hiện rõ ràng trước khi xảy ra biến cố. Ở trẻ em, việc nhận biết càng khó khăn hơn khi trẻ vẫn sinh hoạt, học tập và phát triển bình thường cho đến khi khối dị dạng này vỡ ra.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ đột ngột có những dấu hiệu đau đầu, nôn ói rồi bất tỉnh, phụ huynh cần đưa trẻ đến trung tâm đột quỵ gần nhất để cấp cứu.