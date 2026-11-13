Cần Thơ phát triển đô thị bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Trong hành trình xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị hiện đại, văn minh và có sức cạnh tranh, bản sắc sông nước cần được xem là lợi thế khác biệt. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 184-KH/TU về việc thực hiện Kết luận số 224-KL/TW ngày 08/12/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch nhằm quán triệt và triển khai toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đô thị, gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chương trình số 20-CTr/TU của Thành ủy Cần Thơ.

Theo kế hoạch, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa cả vùng; là trung tâm của vùng về thương mại, du lịch, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, công nghệ chiến lược, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành phố là đô thị hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long, chú trọng khai thác các hành lang kinh tế gắn với sông Hậu và cảng biển đặc biệt Trần Đề.

Tầm nhìn đến năm 2045, Cần Thơ phấn đấu trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, phát triển theo hướng xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, thuộc nhóm các thành phố phát triển khá của châu Á và là thành phố đáng sống của Việt Nam.

Về các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu 100% đô thị trên địa bàn có quy hoạch chung đô thị và quy hoạch phân khu theo quy định; tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 50% trở lên. Tỷ lệ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị đạt khoảng 16 - 26%; diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng đạt khoảng 8 - 10 m2/người; diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 30,7 - 32 m²/người, hoàn thành 16.900 căn nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số với tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 30%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt trên 95,8%; tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt 70%.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch số 184-KH/TU đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí của Cần Thơ trong phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Theo Kế hoạch số 184-KH/TU, Cần Thơ sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực như: thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về chỉnh trang đô thị, nhà ở xã hội, khai thác quỹ đất; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính; huy động hiệu quả các nguồn vốn ODA, PPP và ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm.

Để nâng cao chất lượng quy hoạch, Cần Thơ tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; định hướng quản lý không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian công cộng và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Cần Thơ cũng phát triển đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm gắn với các hành lang kinh tế chủ đạo; thúc đẩy chiến dịch xanh hóa hệ thống sông, kênh rạch; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tái định cư và xử lý các điểm ngập úng nghiêm trọng.

Song song, Cần Thơ triển khai hiệu quả chương trình phát triển nhà ở xã hội, quản lý thị trường bất động sản minh bạch; bảo đảm tiếp cận bình đẳng các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa và lối sống đô thị văn minh để bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng sống.

Về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, Cần Thơ triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện chất lượng không khí, xử lý nước thải, rác thải; đầu tư hệ thống kè chống sạt lở, cống ngăn triều và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo.

Để chuyển đổi số và đô thị thông minh, Cần Thơ xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị dùng chung, tích hợp liên thông dữ liệu đất đai, quy hoạch, môi trường trên nền tảng số; ứng dụng công nghệ GIS, dữ liệu lớn và phát triển nguồn nhân lực quản trị đô thị.

Về tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy giao các đảng ủy trực thuộc, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy HĐND, UBND thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, đưa các chỉ tiêu phát triển đô thị vào kế hoạch kinh tế - xã hội hằng năm, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.