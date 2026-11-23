Ngày 23/11, tại Đại học Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An và An Bình. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 99 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và thông tin về hoạt động của Đoàn tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ.

Cử tri TP Cần Thơ kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, môi trường và an sinh xã hội. Trong đó, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tháo gỡ các rào cản về thể chế trong đầu tư công, đấu thầu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế số và kinh tế đêm.

Đồng thời, cần có cơ chế đặc thù thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo tại vùng ĐBSCL; tăng cường liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, thu hút chuyên gia, nhà khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về môi trường, cử tri đề nghị xử lý dứt điểm các bãi rác lộ thiên, đầu tư nhà máy xử lý rác và hệ thống xử lý nước thải tập trung, khắc phục tình trạng ô nhiễm kênh rạch tại các khu dân cư. Cử tri cũng kiến nghị mở rộng danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả, đơn giản hóa thủ tục chuyển tuyến, xem xét hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học, bếp ăn tập thể; có giải pháp căn cơ ứng phó tình trạng ngập do triều cường, mưa lớn.

Tại hội nghị, cử tri chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện sự quan tâm, trăn trở đối với mục tiêu phát triển TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Đối với chợ nổi Cái Răng – nơi lưu giữ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”, cử tri cho rằng đây là điểm đến có sức ảnh hưởng lớn đến việc thu hút khách du lịch của thành phố và các địa phương lân cận. Từ thực tiễn bảo tồn, phát triển, cử tri kiến nghị cần có quy định điều chỉnh hình thức hoạt động, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời phát huy hiệu quả kinh tế thiết thực của loại hình chợ nổi trên sông.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, thể hiện sự quan tâm, trăn trở đối với mục tiêu phát triển TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Đối với TP Cần Thơ, GRDP 10 tháng năm 2026 ước tăng 8,04%, dự kiến cả năm đạt khoảng 9%. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của lãnh đạo thành phố, các ngành, các cấp và sự đồng hành của người dân. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa bản lề, là bước chuẩn bị quan trọng để năm 2027 trở thành năm hành động, tạo đột phá, hướng đến thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao bảng tượng trưng tặng số tiền 25 tỷ đồng, thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ.

Về định hướng phát triển, TP Cần Thơ cần tiếp tục xây dựng quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tính bền vững và gắn kết với toàn vùng ĐBSCL; xác định rõ tiềm năng, lợi thế để tập trung nguồn lực đầu tư. Trong đó, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực quan trọng trong phát triển theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Đồng chí đề nghị thành phố đẩy mạnh liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn, sản xuất và thị trường. ĐBSCL có thế mạnh về lúa gạo, trái cây và thủy sản xuất khẩu, do đó cần quy hoạch các vùng nguyên liệu đủ lớn, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, TP Cần Thơ và đại biểu tại hội nghị.

Đối với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn; phân định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm đến cấp xã.

Việc giao nhiệm vụ phải đi đôi với bảo đảm điều kiện thực hiện, tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc những công việc chưa rõ thẩm quyền. Đồng thời, cần bố trí biên chế phù hợp với vị trí việc làm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị các cơ quan Trung ương và địa phương rà soát, trả lời đầy đủ, rõ ràng các kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề đã được phản ánh nhiều lần nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Qua đó, tiếp thu sáng kiến từ thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy TP Cần Thơ và toàn vùng ĐBSCL phát triển.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Đại học Cần Thơ.