Dự và phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ nhấn mạnh, văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh con người Việt Nam. Với Cần Thơ, sự giao thoa giữa văn hóa đô thị, miệt vườn, sông nước và bản sắc các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa đã tạo nên diện mạo văn hóa đa dạng, đặc sắc, hình thành cốt cách con người Cần Thơ yêu nước, hiếu học, hào sảng, nghĩa tình, cần cù và sáng tạo.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt.

Sau khi hợp nhất với tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang, thành phố có thêm không gian, điều kiện để kết nối, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng. Hiện Cần Thơ có 109 di tích được xếp hạng và 16 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tuy nhiên, phát triển văn hóa vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; công nghiệp văn hóa chưa tạo được những sản phẩm có sức lan tỏa và tính đột phá.

Các đại biểu tham dự họp mặt.

Để khắc phục những hạn chế trên, đồng chí Đỗ Thanh Bình đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa và huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, văn nghệ sĩ, nghệ nhân; khai thác hiệu quả các giá trị di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ và lễ hội truyền thống; đẩy mạnh chuyển đổi số trong bảo tồn, quảng bá di sản.

Chương trình tọa đàm tại họp mặt.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, phát huy các giá trị và chuẩn mực con người Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU của Thành ủy. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và Quốc hội thông qua Nghị quyết số 28, chọn ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp phát triển văn hóa, đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững.

Với những tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới, TP Cần Thơ xác định bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phải gắn chặt với xây dựng con người, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Qua đó, từng bước đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, góp phần xây dựng Cần Thơ phát triển năng động, văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc riêng của vùng đất Tây Đô.