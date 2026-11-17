Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại họp mặt. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đây cũng là dịp để lãnh đạo thành phố gặp gỡ các thế hệ cán bộ quản lý, nghệ nhân, nghệ sĩ và những người đang công tác trong ngành văn hóa; cùng nhìn lại những kết quả đạt được, chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh: Sau khi hợp nhất với tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang từ ngày 1/7/2025, Cần Thơ không chỉ mở rộng địa giới hành chính, quy mô dân số và không gian kinh tế mà còn hội tụ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống cộng đồng được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Từ đô thị trung tâm đến vùng sông nước, miệt vườn, nông thôn và ven biển, mỗi vùng đất đều mang sắc thái văn hóa riêng, gắn với điều kiện tự nhiên, lịch sử khai phá, lao động sản xuất và đời sống cư dân. Sự hội tụ này làm phong phú thêm bản sắc văn hóa Cần Thơ, đồng thời tạo điều kiện kết nối các giá trị văn hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển thành phố.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại họp mặt. (Ảnh: VĂN ÚT)

Nét đặc sắc của không gian văn hóa Cần Thơ là sự cộng cư, giao lưu và tiếp biến lâu đời giữa các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Văn hóa sông nước, nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương; hệ thống chùa chiền, lễ hội và nghệ thuật truyền thống Khmer; các phong tục, tín ngưỡng, lễ hội của cộng đồng người Hoa đã cùng hòa quyện, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng.

Quá trình chung sống, lao động và gắn bó đã bồi đắp những phẩm chất tốt đẹp của con người vùng đất Tây Nam Bộ như yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, nhân ái, hào hiệp, năng động và sáng tạo. Đây là nền tảng tinh thần quan trọng để gắn kết cộng đồng trong không gian phát triển mới.

Đại biểu tham dự họp mặt. (Ảnh: VĂN ÚT)

Thời gian qua, công tác xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố hiện có 9 hội, 1 phân hội chuyên ngành với 1.159 hội viên. Hệ thống thiết chế văn hóa từng bước được củng cố, gồm bảo tàng, thư viện, Đoàn Nghệ thuật Khmer, 103 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và 1.227 nhà văn hóa ấp, khu vực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Đáng chú ý, Cần Thơ hiện có 109 di tích được xếp hạng và 16 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch được quan tâm; các lễ hội, sự kiện văn hóa và hoạt động biểu diễn nghệ thuật ngày càng đa dạng, thu hút đông đảo người dân, du khách. Đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer, Hoa cũng được chăm lo tốt hơn.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trao hoa khách mời tham gia tọa đàm. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa; triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chương trình, đề án của thành phố. Trong đó, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng và phát huy giá trị, chuẩn mực con người Cần Thơ theo Nghị quyết số 13-NQ/TU; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, lấy con người làm trung tâm.

Bên cạnh đó, thành phố cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; quan tâm đầu tư, khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, bảo đảm người dân được bình đẳng thụ hưởng các giá trị văn hóa. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, bảo tồn di sản, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Cần Thơ; phát triển các sản phẩm văn hóa số có chất lượng, góp phần định hướng giá trị, xây dựng lối sống và ứng xử văn minh, nhất là trong thế hệ trẻ.

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu sử dụng hiệu quả các nguồn lực dành cho văn hóa, bảo đảm đầu tư thiết thực, phù hợp thực tiễn, chú trọng cơ sở và những địa bàn còn khó khăn.