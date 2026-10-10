Cần Thơ phát huy đối ngoại nhân dân để kết nối nguồn lực phát triển

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN ; [09/10/2026 18:11:25] Ngày 9/10/2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Với chủ đề “Đoàn kết - chủ động - đổi mới - hội nhập vì sự phát triển bền vững thành phố Cần Thơ”, Đại hội tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, tìm ra nguyên nhân hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Đại hội nhất trí thông qua những mục tiêu, phương hướng và giải pháp cụ thể trong việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm, thể hiện sâu sắc vai trò, trí tuệ và trách nhiệm của mình đối với hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đề nghị, trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố quan tâm quán triệt các tổ chức thành viên về vai trò công tác đối ngoại nhân dân trong tổng thể công tác đối ngoại của thành phố. Đồng thời, cụ thể hóa chương trình hành động, bài học kinh nghiệm, phát huy thế mạnh và sự ủng hộ của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2026-2031. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục đổi mới tư duy, cách tiếp cận, phương thức tổ chức công tác đối ngoại nhân dân, chuyển từ giao lưu hữu nghị thuần túy sang kiến tạo phát triển, hiệu quả thực chất. Bên cạnh đó, cần xác định địa bàn, đối tác và những lĩnh vực cụ thể tiếp tục làm sâu sắc định hướng, kết nối trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa, giáo dục với thế mạnh riêng của địa phương trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tặng hoa và cờ lưu niệm cho Đoàn chủ tịch. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh giá, nhiệm kỳ qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực triển khai nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của thành phố. Các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng; công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, tăng cường quan hệ hợp tác và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Cần Thơ với bạn bè quốc tế.

Thành ủy Cần Thơ sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố phát huy vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ tin tưởng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ có bước phát triển mới, đóng góp tích cực, thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đoàn Chủ tịch nhận cờ lưu niệm và hoa chúc mừng từ Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 với 44 ủy viên. Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ tái đắc cử chức Chủ tịch Liên hiệp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dịp này, 13 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân và hoạt động hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”; 6 tập thể và 14 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ngoài ra, đại diện 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2018-2025 cùng 12 tổ chức và 3 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Giai đoạn 2018 - 2025, Liên hiệp hữu nghị và các Hội hữu nghị thành viên của 3 địa phương (Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng) đã hợp tác với trên 80 đối tác là tổ chức phi chính phủ nước ngoài; vận động, thẩm định và thực hiện trên 430 chương trình dự án, phi dự án, với tổng giá trị hơn 38 triệu USD, tương đương gần 989 tỷ đồng. Trong thời gian qua, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tập trung vào chương trình, dự án phát triển bền vững dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo của thành phố. Bên cạnh đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã đón tiếp, làm việc với hơn 462 đoàn của tổ chức phi chính phủ vào thăm, thực hiện dự án. Hoạt động thông tin đối ngoại được đổi mới theo hướng đa dạng, sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi và nhân dân tham gia.