UBND TP. Cần Thơ đánh giá, năm 2026, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai toàn diện, kịp thời. Trong đó, hoạt động thanh kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như đầu tư xây dựng, tài chính - ngân sách, quản lý tài sản công.

Cần Thơ phát hiện 23 vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong năm 2026.

Trong năm, Thanh tra TP. Cần Thơ đã triển khai 51 cuộc thanh tra, 12 cuộc kiểm tra. Qua đó, phát hiện vi phạm gần 87 tỷ đồng và hơn 810.200 m² đất, kiến nghị thu hồi toàn bộ số đất và 74 tỷ đồng vi phạm; kiến nghị xử lý trách nhiệm 69 tập thể, 261 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 5 vụ việc.

Thành phố đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 103 kết luận thanh tra, thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 34 tỷ đồng, xử lý trách nhiệm 48 tập thể và 192 cá nhân.

Trong năm 2026, cơ quan chức năng của Cần Thơ đã phát hiện 23 vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (có 1 vụ việc gây lãng phí). Trong đó, 5 vụ việc được phát hiện qua hoạt động thanh tra; 18 vụ, với 39 bị can liên quan được phát hiện qua hoạt động điều tra, truy tố.

UBND TP. Cần Thơ lý giải, số liệu nêu trên phản ánh kết quả phát hiện trong kỳ báo cáo, không phải tất cả vụ việc, hành vi vi phạm mới phát sinh trong năm 2026. Thực tế, có những vụ liên quan đến hành vi, hồ sơ từ các năm trước, tại một số cơ quan, địa bàn thuộc tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang cũ - trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong năm, Công an TP. Cần Thơ đã thụ lý, điều tra 69 vụ, 95 bị can liên quan hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó đã khởi tố mới 18 vụ, 39 bị can; đã giải quyết 42 vụ, 75 bị can.

Viện KSND TP. Cần Thơ đã ban hành cáo trạng truy tố 29 vụ, 61 bị can; Tòa án Nhân dân thành phố xét xử 21 vụ án, 55 bị cáo.

Qua công tác điều tra, truy tố, số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát được phát hiện hơn 19 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 13 tỷ đồng (gần 70%).

UBND TP. Cần Thơ nhìn nhận, hiệu quả một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là trong khu vực ngoài nhà nước, chưa đồng đều; chất lượng kê khai tài sản, thu nhập ở một số trường hợp còn sai sót; công tác tự kiểm tra, tự phát hiện vi phạm tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

UBND TP. Cần Thơ nhận định, sau hơn 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện nhiều nhiệm vụ mới, dự báo tình hình tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Nguy cơ phát sinh vi phạm vẫn còn, tập trung các lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến ngân sách, tài chính, đầu tư công... Về lãng phí, vẫn còn nhiều nguy cơ, đặc biệt, liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công dôi dư.

Bên cạnh đó, theo chính quyền Cần Thơ, tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp vẫn phức tạp, cần được tiếp tục tập trung phòng ngừa, ngăn chặn.