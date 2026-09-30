Cần Thơ phát động 'Tháng Khuyến học' và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: báo Cần Thơ

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ đã tuyên dương, khen thưởng 24 mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2021-2025; trao danh hiệu "Tiền Trạng nguyên Tây Đô" cho 43 sinh viên đỗ thủ khoa và khen thưởng 11 học sinh đạt điểm cao thuộc Trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 8/10 với chủ đề: "Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời.

Bước vào năm học 2025-2026, dù trải qua quá trình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tại 103/103 xã, phường và triển khai nhiều nhiệm vụ đổi mới, ngành Giáo dục Cần Thơ vẫn duy trì sự ổn định và đạt nhiều thành tựu vượt bậc.

103/103 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và trung học cơ sở từ mức độ 2 trở lên; thành phố duy trì chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; tỷ lệ người từ 15-60 tuổi biết chữ mức độ 1 đạt 97,01%.

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đạt 98,11%. Học sinh thành phố mang về 95 giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông. Đặc biệt, tại Cuộc thi Robothon, học sinh Cần Thơ xuất sắc giành 30 giải quốc gia và 14 giải quốc tế.

Vinh danh khen thưởng các mô hình học tập giai đoạn 2021-2025. Ảnh: báo Cần Thơ

Tuyên dương Tiền Trạng nguyên Tây Đô cho sinh viên đỗ thủ khoa.

Toàn thành phố hiện xây dựng được 4.349 tổ chức hội với hơn 1,18 triệu hội viên. Trong đó ghi nhận 740.235 Gia đình học tập, 5.459 Dòng họ học tập, 1.775 Cộng đồng học tập, 2.043 Đơn vị học tập và 820.745 Công dân học tập.

Đồng hành cùng học sinh nghèo: Tính từ đầu năm đến nay, Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ đã trao 17.362 suất học bổng, quà và phần thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học với tổng kinh phí hơn 25 tỉ đồng.

Đẩy mạnh kỹ năng số và làm chủ AI trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, trong bối cảnh công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi sâu sắc toàn diện đời sống, mỗi công dân cần chủ động tự học, nâng cao tri thức và làm chủ công nghệ.

Ban tổ chức vinh danh các đơn vị tài trợ cho Quỹ khuyến học, khuyến tài thành phố Cần Thơ. Ảnh: báo Cần Thơ

Việc ứng dụng AI và công nghệ số phải đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và tuân thủ sở hữu trí tuệ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị các cơ quan, ban, ngành và địa phương xem việc học tập suốt đời là nhiệm vụ thường xuyên.

Ngành giáo dục và đào tạo cần tăng cường bồi dưỡng kỹ năng số, hướng dẫn người dân khai thác hiệu quả các nền tảng học tập trực tuyến, sách điện tử, trợ lý ảo học tập; đồng thời phát triển hệ thống thư viện số và tủ sách số trong nhà trường lẫn cộng đồng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố đưa ra thông điệp kêu gọi hành động: "Mỗi người dân một kỹ năng số thiết thực; mỗi cơ quan, đơn vị một sáng kiến học tập" nhằm tiếp tục nhân rộng các mô hình học tập, huy động nguồn lực xã hội hóa để đảm bảo cơ hội học tập bình đẳng cho mọi đối tượng.