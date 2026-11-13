Cần Thơ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực

Ngày 13.11, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

TP. Cần Thơ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026

Tháng hành động được diễn ra từ ngày 15.11 đến ngày 15.12.2026 với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới, phát huy vai trò giới trong lao động, sản xuất.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, bình đẳng giới vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu bảo đảm quyền con người, mà còn là điều kiện để mọi người có cơ hội bình đẳng trong học tập, lao động, cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển.

Những năm qua, Cần Thơ luôn quan tâm đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được nâng cao; cơ hội tham gia các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng mở rộng; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em được quan tâm bảo vệ.

Trong lĩnh vực lao động, sản xuất, phụ nữ ngày càng khẳng định năng lực, vai trò; đồng thời có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp và thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi tặng quà cho lực lượng công nhân tiêu biểu

Theo ông Nguyễn Văn Khởi, chủ đề năm nay khẳng định bình đẳng giới trong lao động, sản xuất; không chỉ nhằm bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giữa nam và nữ, mà còn phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của người lao động; nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Khi người lao động được làm việc trong môi trường bình đẳng, an toàn, không có phân biệt đối xử, bạo lực và quấy rối; được bảo đảm công bằng về tiền lương, cơ hội đào tạo và thăng tiến… sẽ tăng thêm động lực cống hiến, gắn bó với doanh nghiệp.

“UBND TP. Cần Thơ đánh giá cao buổi lễ hôm nay khi có sự tham dự của 150 anh chị em công nhân, người lao động đang trực tiếp làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Các anh chị chính là lực lượng quan trọng đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và thành phố…”, ông Nguyễn Văn Khởi khẳng định.

Nhiều nữ công nhân tham dự buổi Lễ phát động

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ cho rằng, bình đẳng giới trong lao động và sản xuất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo đó, khi phụ nữ được tạo điều kiện bình đẳng để học tập, làm việc, sản xuất, kinh doanh… thì không chỉ bản thân phụ nữ được phát triển, mà gia đình, cộng đồng và nền kinh tế cũng có thêm nguồn lực để tăng trưởng bền vững.

Thực tiễn cho thấy, phụ nữ hiện nay không chỉ là người giữ gìn tổ ấm gia đình, mà còn là lực lượng lao động quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, việc thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động, sản xuất… cần được thực hiện bằng hành động cụ thể, thiết thực.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ tặng quà cho các công nhân tiêu biểu

Dịp này, UBND TP. Cần Thơ đã trao tặng 150 phần quà dành cho các công nhân tiêu biểu đang lao động, sản xuất tại các đơn vị trên địa bàn thành phố.