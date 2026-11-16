Cần Thơ phát động Chiến dịch 30 ngày đêm 'Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp'

Lực lượng ra quân tổng vệ sinh môi trường, tập trung triển khai tại 3 khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Trong 30 ngày đêm cao điểm, các lực lượng sẽ đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phế liệu tại các tuyến đường, khu dân cư, chợ, trường học, công viên và khu vực công cộng. Thành phố cũng tập trung khơi thông kênh, mương, cống, rãnh thoát nước; phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh, bóc gỡ quảng cáo sai quy định và chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Bên cạnh đó, chiến dịch chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni-lông khó phân hủy; khuyến khích triển khai các mô hình thiết thực như “Đổi rác lấy quà”, “Nhà tôi có thùng rác hợp vệ sinh”, thu gom pin cũ và rác thải điện tử. Công tác lập lại trật tự đô thị, giải tỏa các điểm buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cũng được tăng cường.

Ba khu vực trọng điểm gồm: khu vực 1 với các phường Ninh Kiều, Tân An, Cái Khế, An Bình, Hưng Phú, Cái Răng, Bình Thủy; khu vực 2 gồm Vị Tân, Vị Thanh, Ngã Bảy, Đại Thành; khu vực 3 gồm Sóc Trăng, Phú Lợi, Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu, Vĩnh Phước.

Thông qua chiến dịch, thành phố Cần Thơ kỳ vọng tạo chuyển biến từ nhận thức thành hành động tự giác trong cộng đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và nhân dân trong bảo vệ môi trường.