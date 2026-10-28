Cần Thơ phấn đấu giành 34 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Chiều 28.10, Sở VHTTDL TP. Cần Thơ tổ chức Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao thành phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại TP.HCM.

Cần Thơ tổ chức Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao thành phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Dương

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Trương Công Quốc Việt cho hay, đoàn thể thao thành phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần này sẽ thi đấu 28 môn, với 97 huấn luyện viên và 376 vận động viên.

Trong đó, 23 môn thể thao do thành phố đầu tư; 5 môn thể thao do doanh nghiệp, câu lạc bộ, cá nhân đầu tư, phía Sở VHTTDL thực hiện chi chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập huấn, thi đấu…

Lần này, TP. Cần Thơ đặt ra chỉ tiêu phấn đấu đạt thứ hạng trong top 12 đơn vị dẫn đầu tại Đại hội; dự kiến giành 34 huy chương vàng, 23 huy chương bạc và 55 huy chương đồng.

Vovinam là một trong những môn thế mạnh mà Cần Thơ có thể đạt thành tích cao. Ảnh: Liên đoàn Vovinam TP. Cần Thơ

Những môn thế mạnh có thể đạt nhiều huy chương vàng gồm: Judo, cầu mây, Vovinam, cờ vua, Bowling mỗi môn phấn đấu giành 3 huy chương vàng; các môn Boxing, Kickboxing, bi sắt, bóng rổ, 3 môn phối hợp, mỗi môn phấn đấu giành 2 huy chương vàng.

Đến thời điểm này các bộ môn đã liên hệ đặt trước chỗ ở, ăn uống cho thành viên tham dự Đại hội. Phía Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao thành phố phân công lực lượng hậu cần, y tế; đồng thời tăng cường công tác quản lý, chăm lo điều kiện sinh hoạt, dinh dưỡng và phục hồi thể lực cho vận động viên.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, thời gian qua thể dục thể thao thành phố có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả đáng mừng. Thành phố tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp năm 2026 và nhiều giải thể thao mang tầm quốc tế, quốc gia.

Các hoạt động này đã góp phần quảng bá hình ảnh thành phố, cũng như con người Cần Thơ năng động, mến khách đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Song song với việc đăng cai tổ chức giải, thành phố luôn quan tâm công tác huấn luyện, đào tạo lực lượng vận động viên; nhờ đó, từ đầu năm đến nay các vận động viên thành phố đã đạt 968 huy chương các loại ở giải quốc tế và quốc gia.

UBND TP. Cần Thơ khen thưởng động viên Đoàn Thể thao thành phố thi đấu tốt

Đối với Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ đề nghị các huấn luyện viên, vận động viên tiếp tục phát huy thành quả đạt được, quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của thành phố; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Mỗi thành viên tham gia thi đấu trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng và tuyệt đối tuân thủ các quy định, điều lệ của Đại hội. Phía lãnh đạo đoàn cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các huấn luyện viên, vận động viên có tâm lý vững vàng, tự tin thi đấu với phong độ cao nhất…

Lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Cần Thơ tặng hoa động viên các vận động viên tự tin thi đấu

Vận động viên môn Vovinam Lâm Trí Linh thay mặt các vận động viên cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo TP. Cần Thơ trong suốt quá trình tập luyện, cũng như các chế độ hỗ trợ thiết thực, giúp vận động viên yên tâm chuẩn bị và thi đấu tại Đại hội.

Đoàn Thể thao TP. Cần Thơ tham dự Đại hội với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm; đồng thời quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành nhiều huy chương, góp phần nâng cao thành tích thể thao và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của thành phố phát triển.