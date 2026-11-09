Cần Thơ phân bổ chi tiết hơn 1.900 tỷ đồng vốn đầu tư trung hạn cho 28 dự án

Ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện -

Tại kỳ họp HĐND thành phố Cần Thơ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức ngày 9/11, HĐND thành phố Cần Thơ đã thống nhất thông qua nghị quyết về việc giao chi tiết điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương, thành phố Cần Thơ.

Theo đó, HĐND thành phố đã thống nhất giao chi tiết, điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương thành phố Cần Thơ. Cụ thể, vốn chuẩn bị đầu tư: giao chi tiết 300 triệu đồng cho 1 dự án; vốn thực hiện dự án giao chi tiết, điều chỉnh bổ sung 1.923,8 tỷ đồng cho 28 dự án. trong đó, giao chi tiết cho 3 dự án khẩn cấp là 563,9 tỷ đồng.

Các dự án được giao vốn thực hiện có quy mô đầu tư lớn trong giai đoạn 2026-2030 thuộc các lĩnh vực: công trình công cộng tại các đô thị và nông thôn hạ tầng kỹ thuật khu đô thị gồm có 1 dự án; giao thông có 5 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng và 1 dự án khởi công mới; giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp có 7 dự án; hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội có 2 dự án; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có 1 dự án; nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản có 3 dự án; văn hóa, thông tin có 3 dự án; khu công nghiệp và khu kinh tế có 2 dự án.

Theo ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, có một số dự án được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư có nhu cầu bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, những dự án khởi công mới sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương đã đủ điều kiện bố trí vốn để triển khai thực hiện theo quy định, một số dự án có nhu cầu bố trí vốn để thực hiện thanh quyết toán. Vì vậy, việc giao chi tiết, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là cần thiết.

Theo Tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tại kỳ họp, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của thành phố Cần Thơ đến nay là trên 106.714 tỷ đồng, bao gồm: ngân sách trung ương là trên 24.241 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 82.473 tỷ đồng.

Tính đến ngày 14/9/2026, thành phố đã giao cho các chương trình, hạng mục, dự án là trên 80.009,6 tỷ đồng (bao gồm dự phòng), trong đó: ngân sách trung ương là trên 24.241 tỷ đồng; ngân sách địa phương là trên 55.768 tỷ đồng. Số vốn còn lại chưa giao chi tiết là 26.704,5 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương, trong đó, vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch là trên 229,2 tỷ đồng; vốn thực hiện dự án là trên 26.475 tỷ đồng.

Thành phố Cần Thơ cũng đưa ra 6 nguyên tắc lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Đó là tuân thủ thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả đầu tư, công khai, minh bạch trong phân bổ vốn đầu tư công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Việc phân bổ kế hoạch phải phù hợp với định hướng phát triển tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026-2030, quy hoạch thành phố Cần Thơ đã được phê duyệt, trong đó chú trọng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đường cao tốc, dự án kết nối có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, chương trình, nhiệm vụ, dự án quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh; bố trí vốn để thanh toán toàn bộ nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật về đầu tư công (nếu còn), thu hồi dứt điểm số dư vốn ứng trước phải thu hồi theo quy định (nếu còn).

Bên cạnh đó, thành phố sẽ không bố trí vốn cho chương trình, nhiệm vụ, dự án không thuộc ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ chỉ sử dụng vốn đầu tư công theo quy định. Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư để tổ chức lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư công khởi công mới giai đoạn 2026-2030, vốn để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Thành phố bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng trong lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các cấp, các ngành và nâng cao hiệu quả đầu tư. Và cuối cùng là giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025.