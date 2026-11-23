Tham dự hội nghị còn có, ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố và đông đảo cử tri. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến cử tri các xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Đình Thương)

Tại hội nghị, ông Đào Chí Nghĩa - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ cho biết, trong kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ Ba.

Đáng chú ý, khoảng 80% thời gian kỳ họp được dành cho công tác lập pháp, tập trung vào nhiều lĩnh vực có tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội như đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, ngân sách, đầu tư, doanh nghiệp, thuế, y tế, văn hóa, lao động, việc làm, an sinh xã hội và chuyển đổi số.

Các Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri (Ảnh: Đình Thương)

Quốc hội cũng tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung vào lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ. Hoạt động thảo luận tại tổ và hội trường diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, với khoảng 6.200 lượt ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội.

Đối với Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, các đại biểu đã tham gia 166 lượt ý kiến phát biểu, trong đó có 127 lượt thảo luận tại tổ và 39 lượt tại hội trường; đồng thời tham gia chất vấn Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Những ý kiến đóng góp tập trung vào các vấn đề lớn, quan trọng của đất nước, cũng như những khó khăn, vướng mắc xuất phát từ thực tiễn địa phương và khu vực ĐBSCL.

Cử tri quan tâm nhiều vấn đề quan trọng, góp phần phát triển thành phố (Ảnh: Đình Thương)

Tại hội nghị, cử tri Đỗ Thị Mai Anh (phường Cái Khế) kiến nghị cần tháo gỡ những vướng mắc trong đầu tư công, tăng cường phân cấp cho cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và khai thác hiệu quả không gian ven sông Hậu.

Trong khi đó, cử tri Trần Thanh Hùng, công tác tại Trường Bách khoa, Đại học Cần Thơ, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ Hai, đồng thời chỉ ra những hạn chế về hạ tầng khoa học – công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL.

Từ thực tiễn đó, cử tri kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy liên kết Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp tại ĐBSCL giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, cần quan tâm đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu và phát triển; hoàn thiện cơ chế đặt hàng nghiên cứu, hình thành quỹ đầu tư cho đổi mới sáng tạo và có chính sách thu hút, đãi ngộ đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học.

Từ phải qua: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Đình Thương)

Trao đổi với cử tri, PGS.TS Trần Trung Tính - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, hệ thống cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học – công nghệ cơ bản đã được hoàn thiện, trong đó có những quy định mở rộng quyền tự chủ và lợi ích tài chính cho nhà khoa học khi chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp.

Theo ông Tính, Bộ Khoa học và Công nghệ đang khẩn trương hoàn thiện Đề án đặc thù phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Đề án tập trung giải quyết 10 bài toán lớn của vùng thông qua 42 nhiệm vụ trọng tâm, dự kiến trình phê duyệt và triển khai trong năm 2027.

Đông đảo cử tri và sinh viên tham dự hội nghị (Ảnh: Đình Thương)

Để các chính sách sớm đi vào thực tiễn, Thứ trưởng đề nghị Đoàn ĐBQH xem xét, chỉ đạo áp dụng cơ chế đặc thù theo hướng đặt hàng, giao nhiệm vụ trực tiếp và nghiệm thu theo sản phẩm đầu ra. Đồng thời, đề xuất thành lập Trung tâm kết nối trí thức, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vùng ĐBSCL, do TP Cần Thơ chỉ đạo và đặt tại Đại học Cần Thơ, nhằm phát huy tiềm lực của các viện, trường và đội ngũ nhà khoa học trong khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Cần Thơ trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh, năm 2026 cần được xác định là năm bản lề, năm hành động và năm đột phá; trong đó, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành trung tâm, nền tảng cho quá trình phát triển.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Đình Thương)

Theo ông Ngọc, vấn đề quan trọng hiện nay không chỉ là hoàn thiện cơ chế, chính sách mà phải tổ chức thực hiện hiệu quả, đưa các quy định vào thực tiễn. Cần Thơ và ĐBSCL có thế mạnh về sản xuất, xuất khẩu lúa gạo, hoa quả, hải sản và thủy sản.

Do đó, cần khai thác tốt tiềm năng này thông qua mô hình liên kết “Ba nhà” gồm Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp. Thành phố cần quan tâm quy hoạch những vùng đất có quy mô phù hợp để thu hút các nhà đầu tư lớn, có năng lực và định hướng đầu tư lâu dài.

Đối với việc phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, các cơ chế hiện nay đã có những chính sách khuyến khích, đãi ngộ và bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Trong đó có cơ chế chấp nhận rủi ro trong hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm và chính sách đãi ngộ chuyên môn cao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cũng nhấn mạnh yêu cầu bố trí nguồn lực cho khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó ngân sách địa phương phải trích 3% tổng chi để đầu tư cho lĩnh vực này, riêng trung tâm đổi mới sáng tạo là 1%.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao bảng tượng trưng 25 tỷ đồng hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố và 20 căn nhà đại đoàn kết cho thành phố Cần Thơ (Ảnh: Đình Thương)

Liên quan đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo Kết luận 16 của Trung ương, ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu rà soát, đẩy mạnh phân cấp nhiệm vụ đến cấp xã theo nguyên tắc đã giao nhiệm vụ phải đồng thời giao quyền, tránh tình trạng giao việc nhưng không trao đủ thẩm quyền hoặc đùn đẩy, chuyển nhiệm vụ lên cấp trên.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trồng cây lưu niệm tại Đại học Cần Thơ (Ảnh: Đình Thương)

Dịp này, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ vận động Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí 25 tỷ đồng và 20 căn nhà đại đoàn kết.