Cần Thơ nỗ lực xây dựng thương hiệu văn hóa đặc trưng

Chiều 16.9, Thường trực Thành ủy Cần Thơ có buổi làm việc với Sở VHTTDL TP. Cần Thơ về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Bảy phát biểu tại buổi làm việc

Theo Sở VHTTDL TP. Cần Thơ, trong 8 tháng năm 2026, Sở đã nỗ lực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cả 3 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đóng góp tích cực vào phát triển chung của thành phố; đồng thời nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Sở VHTTDL đã tham mưu với UBND thành phố tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tạo dấu ấn tốt đẹp. Điển hình như lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương, tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao, chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2.9… góp phần tạo không khí vui tươi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.

Đối với du lịch, 8 tháng đầu năm là điểm sáng khi TP. Cần Thơ đón gần 11,72 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ. Trong đó, đón 551.330 lượt khách quốc tế, đạt 89% kế hoạch. Tổng doanh thu từ du lịch hơn 10.280 tỉ đồng, đạt 90% kế hoạch năm…

Tính đến tháng 8.2026, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên hơn 1,5 triệu người, đạt 93,43% kế hoạch năm; số gia đình thể thao là 249.336 hộ, đạt 97,21% kế hoạch năm; có 3.560 câu lạc bộ thể dục thể thao, đạt 100% kế hoạch năm...

Dịp này, Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Bảy đề xuất với lãnh đạo thành phố một số nội dung về đầu tư cơ sở hạ tầng lĩnh vực VHTTDL; thành lập Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa thành phố, Ban Quản lý Di tích thành phố…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến lưu ý tới đây Sở VHTTDL cần quán triệt sâu sắc quan điểm “Văn hóa là nền tảng tinh thần - Thông tin là mạch dẫn - Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tổng hợp - Thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống và vị thế thành phố”.

Vì vậy, ngành VHTTDL cần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và tham mưu. Chuyển từ hoạt động dàn trải sang chọn nhiệm vụ trọng tâm, phát triển văn hóa và con người Cần Thơ toàn diện, lấy con người là trung tâm, vừa là mục tiêu vừa là động lực. Các chương trình, đề án phải rõ mục tiêu, lộ trình, kết quả...

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo

Ông Trần Văn Huyến nhấn mạnh, việc xây dựng thương hiệu văn hóa đặc trưng của Cần Thơ, lấy đờn ca tài tử, tuồng cổ, nghệ thuật truyền thống và cải lương làm hướng chủ đạo; nghệ thuật Khmer để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Đối với lĩnh vực du lịch, Cần Thơ xác định du lịch sông nước là trục phát triển quan trọng. Do đó, cần hoàn thiện quy hoạch tổng thể, liên kết các điểm đến hợp lý; đồng thời tăng cường liên kết vùng nhằm thúc đẩy du lịch phát triển bền vững. Quan điểm chung là từng bước xây dựng Cần Thơ thành trung tâm du lịch sông nước.

Du khách thích thú khi thưởng thức đờn ca tài tử ở Chợ nổi Cái Răng, TP. Cần Thơ