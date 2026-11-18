Thông tin họ, tên của người ứng cử trưởng ấp bị giật tít gây tò mò, thiếu nghiêm túc

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, qua theo dõi hoạt động và cung cấp thông tin trên trang mạng xã hội (fanpage) của cơ quan báo chí, sở đã ghi nhận và tiếp nhận phản ánh về nội dung nêu họ tên, hình ảnh, thông tin của người thật (kể cả nội dung do trí tuệ nhân tạo AI) khi chưa được kiểm chứng hoặc chưa được sự đồng ý của người được thông tin.

Trong đó có nội dung khai thác thông tin cá nhân như: họ, tên của một số trưởng ấp, khu vực theo hướng giật tít gây tò mò, thiếu nghiêm túc, dẫn đến nhiều bình luận thiếu tôn trọng trong bối cảnh cả nước tiến hành bầu cử trưởng ấp, khu vực.

Để bảo đảm hoạt động đúng quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đề nghị nội dung đăng trên fanpage về người thật phải có nguồn xác minh, được biên tập, duyệt như các sản phẩm báo chí khác. Nội dung do AI tạo phải được kiểm chứng trước khi đăng, được thông báo và gắn nhãn rõ ràng, dễ nhận biết (theo Nghị định 237/2026/NĐ-CP của Chính phủ).

Chỉ sử dụng họ tên, hình ảnh, thông tin cá nhân khi được đồng ý hoặc theo quy định pháp luật; không giật tít, giải trí hóa hoạt động chính trị - xã hội bằng tên gọi, biệt danh, hình ảnh cán bộ cơ sở; kịp thời kiểm soát, gỡ bỏ nội dung thiếu tôn trọng, bảo đảm tính nghiêm túc và định hướng thông tin tích cực.

Kịp thời phản hồi, cải chính, xin lỗi và gỡ bỏ thông tin vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời hoàn thiện quy trình duyệt nội dung, kiểm soát bình luận trên mạng xã hội, kể cả nội dung do AI tạo.