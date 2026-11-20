Khu vực xảy ra vụ cháy lớn.

Lực lượng chức năng triển khai dập lửa.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, ban đầu một đốm lửa nhỏ xuất hiện giữa khu vực kho chứa nguyên liệu, vài phút sau, lực lượng chữa cháy tại chỗ tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan rộng, bao trùm diện tích khoảng 20.000m2.

Ít phút sau khi phát hiện cháy, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Cần Thơ có mặt tại hiện trường, triển khai phương án dập lửa. Đại tá Lê Đức Bảy, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy chia thành nhiều mũi tiếp cận, khoanh vùng, cô lập khu vực cháy rộng khoảng 20.000m2, ngăn lửa lan sang các nhà xưởng sản xuất và khu văn phòng công ty.

Ngọn lửa bao trùm nhà máy.

Đến sáng 20/11, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ có mặt tại hiện trường vụ cháy, chỉ đạo các đơn vị phối hợp, nỗ lực, khẩn trương chữa cháy.

Hiện công tác chữa cháy vẫn đang diễn ra rất khẩn trương tại kho nguyên liệu nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam.

Được biết, kho nguyên liệu của nhà máy giấy có tổng diện tích trên 50.000m2, đang chứa khoảng 60.000 tấn nguyên liệu. Khu vực xảy ra cháy đang chứa khoảng 30.000 tấn nguyên liệu.