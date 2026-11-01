Cần Thơ: Nhà, đất công dôi dư khó tìm người thuê

Ngày 1/11, trao đổi với PV, ông Châu Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đang triển khai cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất theo các phương án được UBND thành phố hoặc Trung tâm phê duyệt theo thẩm quyền.

Tỉnh ủy Hậu Giang cũ đang chờ đối tác chuyển đổi công năng.

Đến nay, Trung tâm đã thông báo cho thuê 66 cơ sở nhà, đất, trong đó có 6 cơ sở đã có tổ chức, cá nhân đăng ký thuê. Trung tâm đang thực hiện thủ tục đối với các cơ sở có người đăng ký, đồng thời tiếp tục giới thiệu những cơ sở còn lại.

Song song đó, Trung tâm đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xác định giá cho thuê đối với khoảng 60 cơ sở nhà, đất khác để thông báo cho thuê sau khi được phê duyệt theo thẩm quyền.

Việc đưa các cơ sở nhà, đất vào khai thác nhằm hạn chế tình trạng bỏ trống, xuống cấp, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và đáp ứng nhu cầu mặt bằng phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với mục đích sử dụng của từng cơ sở.

"Thông tin về vị trí, diện tích, hiện trạng, mục đích sử dụng, thời hạn thuê, đơn giá và điều kiện đăng ký được công khai trong thông báo cho thuê.

Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân có nhu cầu có thể liên hệ Phòng Quản lý - Khai thác quỹ đất thuộc Trung tâm để được hướng dẫn, khảo sát thực tế và thực hiện thủ tục đăng ký", ông Châu Văn Vũ chia sẻ.

Trụ sở dôi dư trên địa bàn phường Vị Tân, TP Cần Thơ xuống cấp.

Hàng trăm cơ sở nhà, đất chờ khai thác

Theo Sở Tài chính TP Cần Thơ, qua rà soát đến ngày 22/10/2026, toàn thành phố có 800 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Trong đó, 128 cơ sở cần xử lý theo pháp luật đất đai và 672 cơ sở thuộc diện sắp xếp, xử lý, gồm 78 cơ sở do cơ quan Trung ương chuyển giao và 594 cơ sở của thành phố.

Trong số 672 cơ sở, có 309 cơ sở đã được bố trí sử dụng tạm thời, chuyển đổi công năng hoặc phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị và các mục đích công cộng như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

Đối với 363 cơ sở còn lại được xác định phương án khai thác, có 176 cơ sở thực hiện giao đất, cho thuê đất theo pháp luật đất đai và 187 cơ sở khai thác theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP.

Đáng chú ý, trong 187 cơ sở dự kiến khai thác theo nghị định này, mới có 77 cơ sở được đăng thông báo cho thuê, chiếm khoảng 41,18%; 11 cơ sở xác định được người thuê, tương đương 5,88%.

Theo thông báo, đa số các trụ sở có giá thuê khởi điểm dưới 1 tỷ đồng/năm. Giá khởi điểm cao nhất là trụ sở Trung tâm dịch vụ tài chính tỉnh Hậu Giang (cũ), diện tích sàn hơn 1.000m², với mức giá hơn 1,7 tỷ đồng/năm. Các trụ sở cho thuê để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ.

Sở Tài chính đánh giá, việc thu hút tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê vẫn còn khó khăn. Một số cơ sở chưa phát huy hiệu quả khai thác như dự kiến, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý tài sản và tạo nguồn thu.

Thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp rà soát, đôn đốc thực hiện các phương án xử lý, cập nhật dữ liệu quản lý; đồng thời đề nghị Cục Quản lý công sản hướng dẫn những vướng mắc trong quá trình thực hiện và hỗ trợ hoàn thiện việc cập nhật trên phần mềm.

TP Cần Thơ đang xem xét mức giá khởi điểm cho thuê để kêu gọi nhà đầu tư.

Đẩy nhanh đấu giá 21 khu đất

Cùng với khai thác nhà, đất dôi dư thông qua hình thức cho thuê, Cần Thơ đang đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất để khai thác nguồn lực đất đai.

Danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 được phê duyệt gồm 23 khu đất, tổng diện tích khoảng 111,43ha.

Qua rà soát, UBND thành phố thống nhất không lập thủ tục đấu giá 2 khu đất tại phường Long Bình và phường Ngã Bảy do chưa bảo đảm điều kiện về quy hoạch. Như vậy, còn 21 khu đất tiếp tục thực hiện thủ tục đấu giá.

Đến nay, thành phố đã phê duyệt phương án đấu giá 17/21 khu, phê duyệt giá khởi điểm 10 khu và ban hành quyết định đấu giá 10 khu.

Trong đó, 7 khu đã hoàn tất thủ tục chuyển sang tổ chức đấu giá, gồm 4 khu đất giáo dục, khu dịch vụ tổng hợp, khu logistics Cái Cui, một lô nền biệt thự tại Khu dân cư Diệu Hiền và khu đất Nhà máy nước cũ. Riêng khu đất Nhà máy nước cũ và lô nền biệt thự Khu dân cư Diệu Hiền đã lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá.

Không ít trụ sở công tại trung tâm TP Cần Thơ đang xuống cấp.

Tiến độ chuẩn bị đấu giá vẫn gặp khó khăn ở các khâu đo đạc, hoàn thiện hồ sơ địa chính, đồng bộ quy hoạch và xác định giá khởi điểm. Việc đăng ký, xác thực định danh trên hệ thống đấu giá trực tuyến cũng còn vướng mắc.

Sở Tài chính cho biết sẽ tiếp tục rà soát tiến độ từng khu đất, tập trung hoàn thiện hồ sơ đo đạc, địa chính, quy hoạch, phương án đấu giá và giá khởi điểm để tổ chức đấu giá khi đủ điều kiện.

Đối với nhà, đất dôi dư, thành phố tiếp tục thực hiện các phương án xử lý đã xác định; rà soát những cơ sở đã thông báo cho thuê nhiều lần nhưng chưa có người đăng ký để đề xuất hướng xử lý phù hợp.