Cần Thơ nghiên cứu hình thành các sản phẩm văn hóa có 'điểm nhấn', góp phần phát triển kinh tế

Chiều 27.10, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn để lắng nghe ý kiến đóng góp, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm 2026.

UBND TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp vào chiều 27.10. Ảnh: Trung Phạm

Theo báo cáo của UBND TP. Cần Thơ, trong 10 tháng đầu năm 2026 hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực, với mức gần 12% so cùng kỳ.

Thương mại, dịch vụ phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 25.067 tỉ đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 223.085 tỉ đồng, tăng 22%.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ của 10 tháng đầu năm 2026 đạt trên 5 tỉ USD, tăng 11,57% so với cùng kỳ; giải quyết việc làm cho 92.402 lao động.

Du lịch của TP. Cần Thơ trong 10 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng tốt với hơn 33% về lượng du khách, so cùng kỳ

Một trong những điểm sáng là hoạt động du lịch, khi tháng 10 thành phố ước đón 950.000 lượt khách tham quan du lịch; lũy kế 10 tháng đầu năm 2026 đón trên 12,6 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế hơn 601.530 lượt, đạt 97% kế hoạch.

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của tháng 10 ước đạt khoảng 830 tỉ đồng; lũy kế 10 tháng đầu năm 2026 đạt 11.110 tỉ đồng, đạt 97% kế hoạch năm và tăng 28% so với cùng kỳ…

Từ nay đến cuối năm 2026, TP. Cần Thơ sẽ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, ổn định thị trường, bảo đảm cung cầu hàng hóa. Phát triển thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng, khai thác hiệu quả nhu cầu mua sắm, du lịch cuối năm…

Cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị với lãnh đạo TP. Cần Thơ

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp kiến nghị thành phố quan tâm tạo quỹ đất để mở rộng sản xuất, kinh doanh; giải quyết bài toán nguồn lao động hiện đang thiếu khá nhiều, nhất là lĩnh vực may mặc, da giầy, chế biến thủy sản…

Đại diện Công ty Thép Tây Đô đề xuất, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất thì thành phố cần quan tâm đầu tư các loại hình vui chơi, giải trí qui mô lớn, có “điểm nhấn”.

Ví dụ như hiện nay đa phần đối tác nước ngoài đến làm ăn thì họ có nhu cầu chơi golf, trong khi hiện nay Cần Thơ chưa có sân golf. Đây cũng là một trong những hạn chế…

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên trao đổi với các doanh nghiệp tại Hội nghị vào chiều 27.10. Ảnh: Trung Phạm

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhìn nhận, thời gian qua thành phố đã thấy vấn đề này trong thu hút đầu tư nước ngoài và đang nỗ lực tháo gỡ. Việc tạo “điểm nhấn” về văn hóa, thể thao, du lịch là rất cần thiết để Cần Thơ hình thành bản sắc trung tâm đô thị của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Do đó, thời gian qua Cần Thơ đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động văn hóa qui mô lớn; trong đó có lễ hội văn hóa sông nước lần đầu tiên vào cuối năm 2025 đã tạo ấn tượng rất tốt, lan tỏa hình ảnh Cần Thơ năng động, giàu bản sắc đến với du khách trong và ngoài nước.

Hiện, các ngành chuyên môn đang chuẩn bị cho sự kiện này vào cuối năm 2026.

Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ tổ chức lần đầu tiên vào cuối năm 2025 tạo ấn tượng rất tốt

Cùng với đó, thành phố khẩn trương chuẩn bị cho sự kiện Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, diễn ra từ ngày 23 đến 26.11. Đây là cơ hội kết nối thị trường, phát triển công nghệ và đầu tư, góp phần nâng giá trị ngành hàng lúa gạo; đồng thời đẩy mạnh phát triển dịch vụ và du lịch.

Tới đây, thành phố tiếp tục nghiên cứu xây dựng các hoạt động văn hóa có điểm nhấn, nhằm góp phần lan tỏa hình ảnh Cần Thơ năng động, giàu bản sắc; qua đó thu hút thêm các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư quốc tế.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, những sáng kiến và đề xuất có tầm nhìn nhằm thúc đẩy sự phát triển chung.

Về phía chính quyền, UBND thành phố cam kết nâng cao chất lượng điều hành, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp tục chủ động đổi mới, mở rộng thị trường xuất khẩu.