Cần Thơ: Ngân hàng tăng cường phối hợp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng

Ngày 20/10, tại buổi làm việc về tăng trưởng tín dụng năm 2026 trên địa bàn TP. Cần Thơ do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 14 phối hợp với UBND thành phố tổ chức, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Vương Quốc Nam ghi nhận những đóng góp của ngành Ngân hàng vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của nguồn vốn tín dụng ngân hàng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Vương Quốc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc

Theo ông Vương Quốc Nam, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố 9 tháng năm 2026 tăng trưởng 7,89%, trong khi tăng trưởng tín dụng chưa đáp ứng kỳ vọng. Vì vậy, ngành Ngân hàng cần tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, khơi thông dòng vốn, nâng cao khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Đặc biệt, trong quý IV/2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đề nghị các tổ chức tín dụng tiếp tục đa dạng hóa hình thức huy động vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp, đồng thời nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay ở mức hợp lý, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Các ngân hàng cần chủ động tiếp cận khách hàng, mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vốn vào các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, nhà ở xã hội. Theo đó, chú trọng những ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng để tăng trưởng tín dụng.

Ông Vương Quốc Nam đề nghị NHNN Chi nhánh Khu vực 14, tăng cường theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về lãi suất cho vay và triển khai chính sách tín dụng. Cơ quan quản lý cần phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng; theo dõi sát tình hình huy động vốn, cho vay, nhất là tại các đơn vị có mức huy động cao nhưng dư nợ cho vay chưa tương xứng để phối hợp tìm giải pháp phù hợp.

Nhiều ý kiến của các tổ chức tín dụng đã nêu lên với lãnh đạo TP. Cần Thơ - Ảnh: NHNN khu vực 14

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Vương Quốc Nam đề nghị các sở, ngành, cơ quan Thuế và Thi hành án dân sự thành phố tăng cường phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu. Qua đó, tạo điều kiện để dòng vốn tín dụng được khơi thông, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong những tháng cuối năm.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, ông Trần Quốc Hà, Quyền Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 14 cho biết, cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ - ngân hàng trên địa bàn sẽ cụ thể hóa các yêu cầu thành nhiệm vụ và giải pháp triển khai trong thời gian tới.

Ông Trần Quốc Hà – Quyền Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 14 phát biểu tại buổi làm việc

Trong đó, NHNN Chi nhánh Khu vực 14 sẽ tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các chỉ đạo giảm lãi suất của Chính phủ và NHNN Việt Nam. Theo chỉ đạo ngày 19/10/2026 của Thống đốc NHNN được ông Trần Quốc Hà thông tin tại buổi làm việc, các tổ chức tín dụng thực hiện giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, áp dụng cho cả khoản vay mới và hiện hữu.

Song song với việc triển khai giảm lãi suất, NHNN Chi nhánh Khu vực 14 tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) và các ngành nghề mới tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Công tác kiểm soát chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu và phối hợp giữa ngân hàng với doanh nghiệp, các sở, ngành cũng sẽ được tăng cường.

Theo báo cáo của NHNN Chi nhánh Khu vực 14, tính đến ngày 30/9/2026, tổng vốn huy động trên địa bàn TP. Cần Thơ đạt 246.555 tỷ đồng, tăng 11,55% so với cùng kỳ năm trước và tăng 6,86% so với cuối năm 2025, đáp ứng 72,82% nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn.

Trong khi đó, tổng dư nợ cho vay đạt 338.589 tỷ đồng, tăng 7,58% so với cùng kỳ và tăng 2,03% so với cuối năm 2025. Tốc độ tăng trưởng dư nợ thấp hơn tăng trưởng huy động vốn cho thấy yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng trên địa bàn.

Vốn tín dụng tiếp tục được định hướng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và các ngành nghề có thế mạnh của địa phương. Đến cuối tháng 9/2026, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 38.430 tỷ đồng; công nghiệp và xây dựng đạt 70.562 tỷ đồng; thương mại và dịch vụ đạt 144.171 tỷ đồng.

Đặc biệt, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 66.305 tỷ đồng, tăng 7,29% so với cuối năm 2025; tín dụng xuất khẩu đạt 24.365 tỷ đồng, tăng 6,17%.

Hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tiếp tục được triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn. Từ đầu năm đến nay, ngành Ngân hàng trên địa bàn đã chủ trì, phối hợp tổ chức hơn 43 hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, với doanh số cho vay lũy kế đạt 87.993 tỷ đồng, dư nợ 49.668 tỷ đồng và 1.733 doanh nghiệp được tiếp cận vốn.

Tại buổi làm việc, đại diện các tổ chức tín dụng, sở, ngành cũng trao đổi về giải pháp tăng trưởng tín dụng, giảm lãi suất, triển khai các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp và phối hợp xử lý nợ xấu.