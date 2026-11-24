Ngày 24/11, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vừa ký báo cáo gửi HĐND thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Theo báo cáo, đối với công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thời gian qua, TP Cần Thơ thực hiện 6 cuộc thanh tra, gồm 2 cuộc chuyển từ kỳ trước và 4 cuộc triển khai mới. Trong đó, 5 cuộc theo kế hoạch và 1 cuộc đột xuất. Thành phố đã công bố 4 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện vi phạm với tổng số tiền 29,65 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 28,89 tỷ đồng (đã thu hồi 25,48 tỷ đồng); kiến nghị xử lý khác 0,76 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng đã kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 3 tập thể, 144 cá nhân.

UBND TP Cần Thơ gửi báo cáo tới HĐND thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Ảnh: H.T

Trong kỳ, toàn thành phố thực hiện 39 cuộc kiểm tra về việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn. Kết quả, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Về chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn nhằm phòng ngừa tham nhũng, TP Cần Thơ đã thực hiện chuyển đổi đối với 24 trường hợp theo quy định.

Cảnh cáo người không trung thực trong giải trình tài sản, thu nhập

Về công tác xác minh tài sản, thu nhập, Thanh tra thành phố tổ chức bốc thăm, lựa chọn 79 người có nghĩa vụ kê khai tại 13 cơ quan, tổ chức, đơn vị để xác minh.

Kết quả, có 2 trường hợp kê khai đúng quy định; 31 trường hợp được kiến nghị rút kinh nghiệm; 45 trường hợp được kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm và 1 trường hợp bị kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm do có hành vi không trung thực trong giải trình liên quan đến tài sản, thu nhập. Trường hợp này đã bị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Đối với kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổng số vụ việc được phát hiện là 23. Trong đó, qua hoạt động thanh tra phát hiện 5 vụ việc; qua hoạt động điều tra, truy tố phát hiện 18 vụ với 39 bị can có liên quan.

Đối với kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ, TP Cần Thơ phát hiện 1 vụ việc, 1 đối tượng có hành vi vi phạm; vụ việc đã được chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đối với kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, Thanh tra TP Cần Thơ đã triển khai 51 cuộc thanh tra, trong đó có 14 cuộc chuyển từ kỳ trước và 37 cuộc thực hiện trong kỳ; đồng thời tiến hành 12 cuộc kiểm tra.

Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện vi phạm 86,9 tỷ đồng và 810.284,2m2 đất. Thành phố kiến nghị thu hồi 74,3 tỷ đồng và toàn bộ diện tích đất nêu trên; kiến nghị xử lý khác về kinh tế 12,6 tỷ đồng, xử lý vi phạm hành chính 120 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan thanh tra kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 69 tập thể, 261 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 5 vụ việc.

Công an thành phố thụ lý, điều tra 69 vụ, 95 bị can

Thanh tra thành phố đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 103 kết luận thanh tra, trong đó 38 kết luận đã hoàn thành toàn bộ nội dung phải thực hiện.

Qua đôn đốc, kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu hồi về ngân sách nhà nước 34,1 tỷ đồng, thu hồi về tổ chức, cá nhân 359 triệu đồng; xử lý khác về kinh tế 1 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 648 triệu đồng. Đồng thời, xử lý trách nhiệm 48 tập thể, 192 cá nhân.

Đối với kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương, Công an thành phố đã thụ lý, điều tra 69 vụ, 95 bị can, trong đó khởi tố mới 18 vụ, 39 bị can.

Cơ quan điều tra đã giải quyết 42 vụ, 75 bị can.

Viện KSND thành phố đã ban hành cáo trạng truy tố 29 vụ, 61 bị can. TAND thành phố tiến hành xét xử 21 vụ án, 55 bị cáo.

Qua công tác điều tra, truy tố, số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát được phát hiện là 19,23 tỷ đồng; đã thu hồi 13,45 tỷ đồng - liên quan đến kết quả xử lý tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đánh giá tình hình, UBND TP Cần Thơ nhận định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2025. Số cuộc thanh tra ngày càng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung các nội dung thuộc các nhóm lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận; số tiền vi phạm phát hiện và kiến nghị xử lý cao hơn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Danh sách các vụ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được phát hiện trong kỳ báo cáo (từ 15/12/2025 đến nay): 1. Vụ “Giả mạo trong công tác”, xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cũ. 2. Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Cổ phần thực phẩm Relifoods. 3. Tham ô tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Năm Sao. 4. Nhận hối lộ, xảy ra tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ. 5. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Thuế cơ sở 2. 6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ – Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ): Ngày 6/9/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Quyết định số 181-QĐ/UBKTTU về việc tiến hành kiểm tra tài chính (nguồn kinh phí không tự chủ) theo Quy định số 113-QĐ/TU ngày 23/12/2019 và Quy định số 545-QĐ/TU ngày 12/1/2022 về thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu và thực hiện). Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát hiện Ban Tổ chức Tỉnh ủy thiết lập chứng từ thanh toán sai quy định với số tiền hơn 9 tỷ đồng nên chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để xem xét, xử lý theo quy định. 7. Tham ô tài sản – Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất khẩu Tân Quốc Nguyên. 8. Tham ô tài sản – Công ty Cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh. 9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ – Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cũ. 10. Tham ô tài sản – Công ty TNHH TM và DV vận tải hóa dầu Trần Gia. 11. Tham ô tài sản – Công ty CP DV Giao hàng nhanh. 12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ – Công an Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ. 13. Tham ô tài sản – Công ty TNHH MTV Đại Thành Phát. 14. Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng – UBND xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ). 15. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 16. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Trốn thuế. Đối tượng là Phó Trưởng Thuế cơ sở 6 trực thuộc Thuế thành phố; lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa biên bản kiểm tra đối với công ty, doanh nghiệp, làm giảm số tiền xử phạt vi phạm hành chính về thuế của các tổ chức vi phạm, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,76 tỷ đồng. 17. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ – UBND phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (cũ) 18. Tham ô tài sản – Công ty dịch vụ Giao hàng nhanh. 19. Đoàn thanh tra toàn diện Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gỗ cao cấp và cho thuê kho bãi, nhà xưởng do Công ty Cổ phần đầu tư Thúy Sơn - HG, Công ty TNHH đầu tư Đan - Việt thực hiện tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1 - Điều tra làm rõ có hay không vi phạm về trốn thuế. 20. Đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng hạng mục duy tu, sửa chữa thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn quận Cái Răng - Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng (cũ) làm chủ đầu tư nay thuộc phường Hưng Phú và phường Cái Răng. 21. Đoàn thanh tra về việc kiểm tra toàn diện Dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung - do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố làm chủ đầu tư 22. Đoàn thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật trong việc bình xét các hộ dân được mua trả chậm nền nhà trong Cụm dân cư vượt lũ xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (cũ) nay thuộc địa bàn UBND xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ. Nguyên Chủ tịch UBND xã Vị Đông thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Vị Đông lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ - tổng cộng 2 vụ.