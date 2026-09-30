Cần Thơ nâng sức kết nối từ mạng lưới đường thủy

Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng, nâng cao khả năng kết nối giữa các tuyến đường thủy với đường bộ và các trung tâm sản xuất, kinh doanh sẽ góp phần khai thác hiệu quả lợi thế sông nước của thành phố.

Khai thác hiệu quả lợi thế đường thủy được xem là một trong những hướng đi quan trọng để Cần Thơ nâng cao năng lực giao thông và logistics của thành phố. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Cần Thơ đặt mục tiêu tăng tỷ trọng vận chuyển bằng đường thủy nhằm nâng cao hiệu quả logistics. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Vận tải thủy tại Cần Thơ có vai trò quan trọng trong vận chuyển nông sản, thủy sản và hàng hóa với khối lượng lớn. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Cùng với đầu tư hạ tầng, thành phố Cần Thơ cũng tổ chức khai thác các tuyến đường thủy phát huy thế mạnh đô thị sông nước. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Trong những thời điểm thu hoạch tập trung, sản lượng hàng hóa tăng mạnh, hệ thống đường thủy trở thành kênh hỗ trợ quan trọng, giúp phân tán áp lực vận chuyển trên đường bộ tại Cần Thơ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Những chuyến ghe chở lúa, trái cây, thủy sản hay vật tư nông nghiệp xuôi ngược trên các tuyến sông không chỉ phục vụ nhu cầu vận chuyển mà còn tạo nên mạng lưới giao thương đặc trưng của Cần Thơ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Trong định hướng phát triển, Cần Thơ sẽ hoàn thiện mạng lưới đường thủy nội địa quốc gia và địa phương. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Đường thủy tại Cần Thơ đang có ưu thế rõ rệt đối với những loại hàng hóa có khối lượng lớn và cần vận chuyển trên quãng đường dài. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Thành phố Cần Thơ hiện có 16 tuyến đường thủy nội địa quốc gia đi qua với tổng chiều dài 344km. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Thành phố Cần Thơ đang tăng khả năng kết nối và khai thác các tuyến vận tải thủy trở thành một động lực phát triển. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Với lợi thế nằm ở vị trí trung tâm, nơi kết nối với các vùng sản xuất nông nghiệp lớn, Cần Thơ có nhiều tiềm năng phát triển vận tải đường thủy. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Khai thác hiệu quả hệ thống đường thủy giúp Cần Thơ phát huy lợi thế địa lý, tăng cường liên kết vùng và tạo thêm không gian phát triển cho logistics, thương mại và du lịch. Ảnh: Duy Khương – TTXVN