Dự lễ khởi công có đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ; cùng cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại lễ khởi công.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy đến năm 2030 và quyết định phê duyệt Dự án tổng thể “Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở cai nghiện ma túy công lập” Công an TP Cần Thơ được Bộ Công an đầu tư 3 cơ sở cai nghiện ma túy (nâng cấp, cải tạo 2 cơ sở và xây mới 1 cơ sở) với tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.100 tỷ đồng, từ nguồn vốn của Bộ Công an và TP Cần Thơ.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu.

Dự án nâng cấp, sửa chữa Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tại phường Đại Thành, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tại phường Sóc Trăng và xây dựng mới Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 (giai đoạn 1) tại xã Hỏa Lựu, được khởi công, thực hiện bằng nguồn vốn của Bộ Công an, thuộc Nhóm B, loại công trình An ninh với tổng mức đầu tư trên 622 tỷ đồng. Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng tiếp nhận cai nghiện, điều trị, giáo dục cho 1.500 người (dự kiến quản lý tới 2.100 người) và nơi ở, làm việc cho hơn 330 CBCS. Giai đoạn còn lại của dự án được thực hiện bằng nguồn vốn của TP Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Việc đầu tư nâng cấp, xây mới các cơ sở cai nghiện thể hiện sự quan tâm của Bộ Công an và quyết tâm của TP Cần Thơ trong nâng cao năng lực tiếp nhận, điều trị, phục hồi cho người nghiện.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Công an thành phố, chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng, an toàn, phấn đấu hoàn thành dự án vượt tiến độ. Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc thủ tục, mặt bằng và chuẩn bị đồng bộ điều kiện vận hành, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng khi công trình hoàn thành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Các đại biểu dự lễ khởi công dự án.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, thực tế hiện nay 2 cơ sở cai nghiện của thành phố đang quá tải nghiêm trọng, vượt công suất thiết kế và mới chỉ đáp ứng khoảng 35% nhu cầu cai nghiện bắt buộc, chưa tiếp nhận trường hợp tự nguyện. Việc triển khai dự án là đòi hỏi cấp thiết nhằm đảm bảo điều kiện điều trị, giáo dục và đặc biệt là đào tạo nghề đáp ứng thị trường lao động, tạo tiền đề tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Theo Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Công an TP Cần Thơ sẽ tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, khu công nghiệp, khu chế xuất đăng ký, tiếp nhận đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho học viên sau cai nghiện. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thuộc Công an thành phố giám sát chặt chẽ, bảo đảm công trình thi công đúng tiến độ, chất lượng và an toàn. Dự án hoàn thành sẽ góp phần củng cố cơ sở vật chất cho lực lượng Công an và tạo điều kiện điều trị, giáo dục, dạy nghề, giúp học viên sớm tái hòa nhập cộng đồng.