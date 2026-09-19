Cần Thơ: Mực nước sông Hậu trên báo động III, cảnh báo ngập vùng thấp

Từ nay đến 22/9, mực nước trên sông Hậu và các tuyến kênh chính được dự báo tiếp tục duy trì trên báo động III. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ, những ngày qua thời tiết diễn biến bất lợi, mưa xuất hiện nhiều ngày, có nơi mưa lớn trên diện rộng. Mưa lớn kết hợp kỳ triều cường đầu tháng 8 âm lịch đã gây ngập tại một số tuyến đường, khu vực trũng thấp và vùng ven sông, ảnh hưởng đến việc đi lại, chăm sóc và thu hoạch nông sản tại những nơi tiêu thoát nước hạn chế.

Dự báo từ ngày 17-21/9, Cần Thơ nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, từ nay đến 22/9, mực nước trên sông Hậu và các tuyến kênh chính được dự báo tiếp tục duy trì trên báo động III. Diễn biến này có khả năng tác động đến các khu vực ngoài đê bao, vùng trũng thấp và một số vùng sản xuất có nguy cơ ngập.

Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa, triều cường. (Ảnh: VĂN ÚT)

Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương tăng cường theo dõi thông tin khí tượng thủy văn, chủ động gia cố đê bao, vận hành máy bơm tiêu thoát nước khi cần thiết; đồng thời chuẩn bị phương tiện, máy móc phục vụ thu hoạch nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lớn và mực nước dâng.

Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa, triều cường, mực nước; gia cố bờ bao, chuẩn bị máy bơm, chủ động tiêu thoát nước, nhất là tại vùng thấp trũng, ngoài đê bao.