Mở thêm hướng vận tải hàng hóa quốc tế

Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại TP Cần Thơ với các đối tác Trung Quốc năm 2026, chiều 17/11, nhiều đại biểu cho rằng, tuyến vận tải container quốc tế kết nối Nam Ninh (Trung Quốc) - Cần Thơ đang mở thêm hướng giao thương cho hàng hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), giảm phụ thuộc vào các đầu mối trung chuyển truyền thống.

Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu tham quan sản phẩm đặc trưng của thành phố.

Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cho biết, tuyến vận tải container quốc tế sông - biển Nam Ninh - Cần Thơ, đi qua Kênh đào Bình Lục và vào sông Hậu, là cơ hội mới cần được hai bên quan tâm khai thác. Việc tuyến được khai trương trong năm nay mở thêm hướng kết nối trực tiếp giữa khu vực Tây Nam Trung Quốc với Cần Thơ và ĐBSCL.

Theo ông Lý, để khai thác hiệu quả, các bên cần phối hợp đánh giá nguồn hàng hai chiều, tần suất và quy mô tàu, chi phí vận chuyển, năng lực cảng, kho bãi, thủ tục cũng như khả năng kết nối với đường bộ và đường hàng không.

Thành phố mong muốn các doanh nghiệp cảng biển, vận tải, logistics, xuất nhập khẩu và phân phối cùng tham gia nghiên cứu, hình thành chuỗi dịch vụ vận hành ổn định, giảm chi phí và mở rộng thị trường.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Quang Trung, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng hải Hậu Giang cho biết, từ tháng 8/2026, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã phối hợp với Cảng Cần Thơ, Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ và các đối tác logistics Trung Quốc đưa vào khai thác thử nghiệm tuyến vận tải container quốc tế Nam Ninh - Cần Thơ.

Ông Lê Quang Trung đang trình bày hiệu quả của tuyến Nam Ninh - Cần Thơ vừa được khai thác.

Qua hai chuyến tàu đầu tiên, tuyến đã vận chuyển tổng cộng 299 container, tương đương 398 TEU hàng xuất nhập khẩu. Thời gian hành trình giữa hai cảng khoảng 5 ngày 4 giờ, với tần suất dự kiến 1-2 chuyến mỗi tháng.

Theo ông Trung, tuyến vận tải này tạo thêm phương án vận chuyển trực tiếp giữa ĐBSCL và Quảng Tây, góp phần tối ưu chi phí logistics, giảm khâu bốc dỡ và tăng khả năng kết nối hàng hóa của khu vực với thị trường Trung Quốc.

Nguồn hàng xuất khẩu từ Việt Nam chủ yếu gồm cám gạo, tinh bột sắn, gạo, trái cây và thủy sản. Trong đó, Cần Thơ có lợi thế về nguồn cung cám gạo, với khoảng 15-20% lượng cám gạo xuất khẩu của Việt Nam có nguồn gốc từ thành phố. Ở chiều ngược lại, hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị, phụ tùng và phân bón phục vụ sản xuất.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) kỳ vọng tuyến vận tải Nam Ninh - Cần Thơ sớm khai thác thường xuyên tăng khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa ĐBSCL.

Để tuyến vận tải hoạt động hiệu quả, đại diện VIMC kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ thủ tục thông quan, hải quan và kiểm tra chuyên ngành ngay tại cảng; đồng thời thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, logistics xanh và đào tạo nguồn nhân lực.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) đề xuất nghiên cứu khai thác tuyến vận tải container quốc tế kết nối trực tiếp Cần Thơ với Nam Ninh và hệ thống cảng Quảng Tây (Trung Quốc).

"Đây được kỳ vọng là hướng kết nối mới, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và tăng khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa ĐBSCL", ông Nguyễn Anh Sơn chia sẻ.

Khu công nghiệp 380ha đón dòng vốn mới

Song song với việc mở rộng kết nối hàng hải, Cần Thơ có thêm dư địa phát triển hạ tầng công nghiệp, trong đó có dự án Khu công nghiệp Sông Hậu 2 do Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) giới thiệu.

Ông Phan Minh Toàn Thư, Phó giám đốc Thường trực Chi nhánh KBC tại TP Cần Thơ cho biết, dự án có quy mô khoảng 380ha, nằm trên địa bàn xã Châu Thành và xã Phú Hữu, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 6.000 tỷ đồng.

Khu công nghiệp có lợi thế kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển và năng lượng. Cụ thể, dự án cách Cảng Hậu Giang khoảng 2km, Cảng Cái Cui 7km, trung tâm TP Cần Thơ 14km, sân bay quốc tế Cần Thơ 23km; nằm cạnh Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu và cách tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khoảng 5km.

Những container từ Nam Ninh cập bến tại Cảng Cần Thơ trong tháng 8 và tháng 9/2026.

Theo định hướng của nhà đầu tư, Sông Hậu 2 sẽ phát triển theo mô hình khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ, ưu tiên thu hút các ngành có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao như điện tử, máy vi tính, cơ khí chế tạo, chế biến nông sản, lương thực, thực phẩm, sản phẩm tiết kiệm năng lượng và dịch vụ logistics.

Đại diện KBC cho biết doanh nghiệp sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với kinh nghiệm phát triển gần 30 khu công nghiệp, tổng diện tích khoảng 10.000ha trên cả nước, KBC kỳ vọng phát huy hệ sinh thái đối tác, thu hút thêm các doanh nghiệp sản xuất và công nghiệp hỗ trợ đến Cần Thơ.

Việc kết nối tuyến vận tải container quốc tế với định hướng phát triển các khu công nghiệp quy mô lớn được kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút đầu tư. Khi hạ tầng sản xuất gắn kết với cảng biển và dịch vụ logistics, doanh nghiệp có thêm lựa chọn về vận chuyển nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm, qua đó nâng sức cạnh tranh của hàng hóa ĐBSCL.