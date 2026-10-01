Cần Thơ mở rộng không gian công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng mới

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Với định hướng xây dựng trung tâm công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố không chỉ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đang hoạt động mà còn chủ động chuẩn bị điều kiện để đón dòng vốn đầu tư mới, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Cải thiện môi trường đầu tư

Những năm gần đây, môi trường đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Cần Thơ liên tục được cải thiện. Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ phối hợp các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ những vướng mắc liên quan đất đai, xây dựng, môi trường, hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đầu tư. Qua đó, nhiều dự án được đẩy nhanh tiến độ, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của thành phố.

Hiện Cần Thơ có 9 khu công nghiệp đang hoạt động, 2 cụm công nghiệp tập trung cùng Trung tâm điều hành Khu công nghiệp Sông Hậu do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ quản lý. Hệ thống này đã thu hút 349 dự án đầu tư, gồm 303 dự án trong nước, 45 dự án FDI và 1 dự án ODA. Tổng vốn đăng ký của các dự án trong nước đạt gần 137.765 tỷ đồng, trong khi vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 4.654 triệu USD.

Những kết quả này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của Cần Thơ đối với các nhà đầu tư, đồng thời phản ánh những chuyển biến trong cải thiện môi trường kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Cùng với việc nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn đang được khẩn trương triển khai. Đáng chú ý là Nhà máy luyện, cán thép Sunpro của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sunpro Steel tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A, với tổng vốn đầu tư hơn 87 triệu USD.

Mỗi khu công nghiệp mới không chỉ tạo thêm giá trị sản xuất mà còn góp phần thu hút dòng vốn đầu tư. (Ảnh: VĂN ÚT)

Dự án gồm nhà máy luyện thép và nhà máy cán thép; mỗi giai đoạn có công suất 500.000 tấn/năm. Theo ông Trần Diệu, Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty Sunpro Steel, giai đoạn 1 hiện đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng xây dựng và lắp đặt thiết bị. Doanh nghiệp đang tăng cường nhân lực, kéo dài thời gian thi công và huy động thêm kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật từ Trung Quốc nhằm đưa nhà máy vào vận hành theo kế hoạch.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng bổ sung năng lực sản xuất thép cho khu vực, đồng thời góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của thành phố.

Mở rộng dư địa phát triển

Để tạo dư địa phát triển lâu dài, Cần Thơ đang đẩy mạnh đầu tư các khu công nghiệp mới. Thời gian gần đây, thành phố công bố và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với hai dự án Khu công nghiệp Tân Hòa và Khu công nghiệp Đại Ngãi.

Khu công nghiệp Tân Hòa có quy mô 204,6ha, tổng vốn đầu tư 3.998 tỷ đồng; Khu công nghiệp Đại Ngãi có diện tích hơn 196ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.915 tỷ đồng. Khi hoàn thành, hai dự án sẽ bổ sung đáng kể quỹ đất công nghiệp, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư quy mô lớn, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong thu hút các dự án chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Cần Thơ không chỉ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đang hoạt động mà còn chủ động chuẩn bị các điều kiện để đón dòng vốn đầu tư mới. (Ảnh: VĂN ÚT)

Không chỉ tập trung vào các dự án đã được chấp thuận đầu tư, thành phố còn chủ động chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đang triển khai lập quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ Phú Mỹ, Khu công nghiệp Trần Đề 2 và Khu công nghiệp An Nghiệp mở rộng.

Đồng thời, các khu công nghiệp Đông Phú, Long Thạnh, Tân Bình, Vĩnh Thạnh 2 và Vĩnh Thạnh 3 đã được thống nhất chủ trương lập quy hoạch. Các đơn vị liên quan đang hoàn thiện thủ tục, bố trí kinh phí để triển khai trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Đề án thành lập Khu kinh tế Trần Đề đang được Ban Quản lý phối hợp đơn vị tư vấn rà soát ranh giới, điều chỉnh nội dung phù hợp với Quy hoạch điều chỉnh thành phố Cần Thơ. Khu kinh tế này được kỳ vọng tạo thêm không gian phát triển công nghiệp và logistics, góp phần nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi liên kết kinh tế vùng.

Tạo động lực tăng trưởng mới

Theo ông Trần Ngọc Hùng, Phó Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp để hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận đầy đủ thông tin về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện đầu tư.

Cần Thơ đang từng bước mở rộng không gian công nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao năng lực cạnh tranh. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cùng với đó, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn về điện, nước, xử lý nước thải, lao động và các điều kiện phục vụ sản xuất; hỗ trợ kết nối cung-cầu lao động; khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, sử dụng năng lượng tiết kiệm và phát triển theo hướng thân thiện với môi trường.

Theo ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới, thành phố sẽ tập trung phát triển các trụ cột gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, logistics và hệ thống khu công nghiệp.

Mỗi khu công nghiệp mới không chỉ tạo thêm giá trị sản xuất mà còn góp phần thu hút vốn đầu tư, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và quá trình đô thị hóa. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện môi trường đầu tư và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Với chiến lược phát triển đồng bộ từ quy hoạch, hạ tầng đến cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Cần Thơ đang từng bước mở rộng không gian công nghiệp, tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn mới. Đây là tiền đề để thành phố hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội bền vững trong giai đoạn tới.