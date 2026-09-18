Cần Thơ mở rộng hợp tác với Hàn Quốc về công nghệ hàng không

Đại diện đoàn công tác giới thiệu.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ hoan nghênh các đoàn công tác của Hàn Quốc đến làm việc và nghiên cứu đầu tư vào địa bàn. Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bên hợp tác đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, lãnh đạo thành phố cũng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm và làm việc lần này sẽ mở ra một chương mới trong mối quan hệ hợp tác phát triển giữa thành phố Cần Thơ với Công ty TNHH ANH Structure, Công ty Seokyeong Broadcasting và tỉnh Jinju, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ sẽ chuẩn bị cụ thể thông tin liên quan đến việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất để thông tin đến đối tác. Liên quan đến đề xuất tìm hiểu về khu công nghệ số, khu công nghệ thông tin tập trung và công nghệ cao, thành phố sẽ sớm cung cấp tài liệu đến đối tác, đồng thời đề nghị phía Công ty TNHH ANH Structure làm việc với đối tác Hàn Quốc để thông tin cụ thể việc mong muốn đầu tư của phía doanh nghiệp Hàn Quốc vào địa bàn. Ở lĩnh vực hợp tác truyền thông, Thường trực Thành uỷ cũng đề nghị phía Hàn Quốc sẽ cùng cơ quan truyền thông thành phố kết nối, tăng cường trao đổi về năng lực chuyên môn và xây dựng chương trình quảng bá về du lịch, văn hoá, hợp tác đầu tư của hai bên.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu.

Trong buổi làm việc, trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh của thành phố Cần Thơ và các đối tác Hàn Quốc, các doanh nghiệp Hàn Quốc đề xuất hợp tác trên lĩnh vực ứng dụng công nghệ hàng không; đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao và chuyển giao công nghệ; đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin và truyền thông.

Ông Ahn Hyonsu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH ANH Structure đề xuất, với kinh nghiệm thiết kế và sản xuất trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không, phía công ty đề xuất thành phố và các bên liên quan nghiên cứu hợp tác trên lĩnh vực công nghệ hàng không dân dụng, lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực về kỹ thuật cơ khí gắn với việc hợp tác giữa các trường đại học của Cần Thơ và Hàn Quốc. Sau khi kết thúc chuyến công tác, đoàn cũng sẽ thảo luận để có thể mở rộng hợp tác đầu tư với Cần Thơ về cơ sở hạ tầng…

Ông Ahn Hyonsu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH ANH Structure, Hàn Quốc, chia sẻ tại buổi làm việc.

Trên lĩnh vực văn hóa, truyền thông, đại diện đoàn công tác, ông Jaegyun Kwag, Giám đốc Công ty Seokyeong Broadcasting Co., Ltd. (SCS) đề xuất giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, du lịch, giáo dục và kinh tế. Đồng thời cam kết các đối tác Hàn Quốc sẽ tích cực thúc đẩy các hoạt động giao lưu, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai bên.

Thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục và y tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Với vị trí trung tâm động lực, hệ thống giao thông đang được đầu tư hiện đại đồng bộ, kết nối cảng biển và sân bay quốc tế, Cần Thơ hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết để trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư công nghệ cao. Trong giai đoạn phát triển mới, Cần Thơ xác định đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin, năng lượng xanh và chuyển đổi số. Thành phố hiện có mạng lưới các trường đại học, viện nghiên cứu lớn, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tập đoàn công nghệ.