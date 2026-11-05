Cần Thơ mở rộng hợp tác với Đức về kinh tế xanh và logistics

Bà Helga Margarete Barth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên Bang Đức tại Việt Nam, trao đổi cùng lãnh đạo thành phố.

Bà Helga Margarete Barth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên Bang Đức tại Việt Nam nêu rõ: Trong chuyến thăm thành phố Cần Thơ lần này, chúng tôi mong muốn lắng nghe những lĩnh vực ưu tiên chiến lược của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn tới để từ đó thúc đẩy hợp tác, giao lưu kết nối. Đại sứ cho biết, thời gian tới chúng tôi sẽ triển khai nhiều chương trình, dự án, trong đó sẽ ưu tiên một số dự án về phát triển nông nghiệp bền vững và biến đổi khí hậu, tài nguyên nước phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng với quan hệ hợp tác đã được thiết lập giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức và tổ chức hợp tác quốc tế Đức, đặc biệt là với không gian phát triển mới của Cần Thơ sau hợp nhất đơn vị hành chính, 2 bên sẽ sớm có thêm nhiều chương trình thúc đẩy kết nối, giao lưu hợp tác kinh tế trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên tiếp và làm việc với Đoàn công tác.

Thông tin tới Đại sứ và thành viên đoàn công tác, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, trong giai đoạn từ nay đến 2030, định hướng đến 2045, Cần Thơ sẽ tập trung mời gọi đầu tư, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực: giáo dục đào tạo, y tế, logistics, khoa học công nghệ, chuyển đổi số... Thành phố thành lập và đang mời gọi đầu tư vào khu công nghệ số; khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao.

Mặt khác, với thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, thương mại và dịch vụ, hướng tới trung tâm logistics, phát triển kinh tế xanh, Cần Thơ mong muốn tăng cường kết nối với doanh nghiệp, tổ chức, trường đại học và các địa phương của Đức, để mở rộng hợp tác về đầu tư, thương mại, khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cần Thơ kỳ vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ, Tổng Lãnh sự và Tổ chức hợp tác quốc tế Đức trong việc kết nối các chương trình hợp tác, chuyên gia và nguồn lực của Đức tập trung vào nông nghiệp và thủy sản bền vững, quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới.

Lãnh đạo thành phố cũng bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ của Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và các tổ chức Đức trong các lĩnh vực nông nghiệp bền vững, quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Các dự án GIC, 3RProMar cùng hoạt động nghiên cứu đã góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, thúc đẩy các mô hình phát triển bền vững và huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Helga Margarete Barth.

Trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện có 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có vốn đầu tư từ Đức, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 24,18 triệu USD. 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Cộng hòa Liên bang Đức đạt 10,27 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm thủy sản, nông sản, nông sản chế biến, bánh kẹo và một số mặt hàng khác. Kim ngạch nhập khẩu đạt 113,5 nghìn USD, với các mặt hàng chủ yếu gồm nông dược, thuốc thú y, giấy và một số mặt hàng khác.