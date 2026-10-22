Cần Thơ mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển kinh tế bền vững

Sáng 22/10, TP. Cần Thơ tiếp và làm việc với nhóm bốn Đại sứ tại Việt Nam gồm Na Uy, Thụy Sỹ, Canada và New Zealand, trao đổi về kinh tế - xã hội, quyền phụ nữ và trẻ em gái cùng các dự án do những nước này hỗ trợ.

Khoa học, du lịch, nông sản mở hướng hợp tác

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ phát triển đô thị, y tế, giáo dục, thích ứng biến đổi khí hậu, du lịch bền vững và nâng cao năng lực cán bộ. Trong đó, Cơ quan Phát triển Liên bang Thụy Sỹ tài trợ 10 triệu USD cho Dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng chống chịu của TP. Cần Thơ.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành uỷ Cần Thơ (ngồi giữa) phát biểu tại buổi làm việc.

Sau sáp nhập, TP. Cần Thơ hướng đến trở thành trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long về kinh tế, giáo dục, y tế và hạ tầng giao thông. Cần Thơ mong muốn mở rộng hợp tác trên năm lĩnh vực: thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo; thương mại và đầu tư; y tế, giáo dục, đào tạo và an sinh xã hội; du lịch bền vững và giao lưu nhân dân.

Phó Bí thư Thành uỷ Cần Thơ kỳ vọng các đối tác hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường cho sản phẩm thế mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long, trao đổi chuyên gia, đào tạo nhân lực và hợp tác nghiên cứu khoa học, qua đó giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác và nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị.

Thảo luận tại buổi làm việc, ông Thomas Gass, Đại sứ Thụy Sỹ đánh giá Cần Thơ có tiềm năng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, du lịch bền vững và nông nghiệp thích ứng khí hậu. Hai bên đề cập việc kết nối trường đại học, nhà khoa học, đặc biệt là nữ giáo sư, để xây dựng dự án nghiên cứu chung. Năm 2027 dự kiến có đợt kêu gọi hợp tác nghiên cứu lần thứ ba giữa các tổ chức nghiên cứu liên quan của Thụy Sỹ.

Ông Thomas Gass, Đại sứ Thụy Sỹ, phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Du lịch bền vững, nhất là du lịch cộng đồng có sự tham gia của phụ nữ, cũng là hướng hợp tác tiềm năng. Gắn hoạt động du lịch với sản phẩm địa phương, văn hóa bản địa và sinh kế người dân sẽ góp phần lan tỏa rộng lợi ích kinh tế, tạo thêm cơ hội kinh doanh cho phụ nữ.

Về thương mại, đại diện đoàn công tác gợi mở cơ hội mở rộng thị trường cho nông sản do phụ nữ làm chủ sản xuất. Mô hình trồng khóm thích ứng biến đổi khí hậu tại An Giang được nêu như ví dụ có thể nghiên cứu xuất khẩu sang châu Âu. Tận dụng các hiệp định thương mại sẽ mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế cho nông sản Việt Nam.

Mở rộng hợp tác gắn với phát triển bao trùm

Ông Stein Iversen, Đại sứ Na Uy cho biết sau khoảng 30 năm hợp tác với Việt Nam, chương trình hỗ trợ của Na Uy đã mở rộng từ xóa đói, giảm nghèo sang phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền phụ nữ và hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương, gồm trẻ em khuyết tật. Đại sứ Na Uy nhận định đề xuất của Cần Thơ phù hợp định hướng song phương và sẽ nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác.

Ông Stein Iversen, Đại sứ Na Uy (ngồi giữa) phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Đại sứ Na Uy cho biết xem xét đưa Cần Thơ vào danh mục đầu tư của Quỹ Phát triển Na Uy. Hiện quỹ này đang đầu tư khoảng 40 dự án liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu trên cả nước. Nguồn lực và kinh nghiệm từ các dự án phù hợp có thể hỗ trợ địa phương nghiên cứu giải pháp thích ứng, nâng cao khả năng chống chịu và lồng ghép phát triển bền vững vào hoạt động kinh tế.

Ông Stein Iversen nhấn mạnh bình đẳng giới có vai trò quan trọng để Việt Nam hoàn thành mục tiêu phát triển và hướng tới trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Vì vậy, cần quan tâm nâng cao vai trò phụ nữ khi xây dựng chính sách và triển khai chương trình hợp tác.

Tiếp nhận ý kiến chia sẻ và thảo luận định hướng hợp tác tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết TP. Cần Thơ hiện có khoảng 7– 8 trường đại học, cao đẳng, có thế mạnh đào tạo và nghiên cứu. Đây là nền tảng để thành phố hướng tới trở thành trung tâm giáo dục, nghiên cứu khoa học của vùng và cả nước trong giai đoạn 2026–2030 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh tại buổi làm việc.

Nhiều giảng viên, nhà nghiên cứu và nữ giáo sư tại các trường đại học, viện nghiên cứu của thành phố đã tham gia công trình khoa học, trong đó có nghiên cứu được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) hỗ trợ. Thành phố sẽ tạo điều kiện để phụ nữ tham gia nhiều hơn vào nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ.

Ông Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các sở, ngành tổng hợp nội dung, báo cáo lãnh đạo thành phố và đề xuất chương trình hợp tác với Na Uy, Thụy Sỹ, Canada và New Zealand. Trọng tâm gồm bình đẳng giới, bảo vệ quyền phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao kỹ năng chuyển đổi số và xây dựng cộng đồng an toàn, bình đẳng, hòa nhập.

TP. Cần Thơ mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối doanh nghiệp, khai thác cơ hội thương mại và đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị nông sản, góp phần phát triển kinh tế xanh và bền vững trong giai đoạn mới.