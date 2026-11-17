Chiều 17/11, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư với các đối tác Trung Quốc năm 2026 tại TP. Cần Thơ, nhằm giới thiệu quy hoạch, định hướng phát triển, tiềm năng, cơ hội đầu tư và chính sách hỗ trợ của thành phố. Hội nghị mở ra cơ hội kết nối chính quyền, doanh nghiệp hai bên, hướng đến những dự án hợp tác cụ thể trong sản xuất, thương mại, logistics và xuất nhập khẩu.

Cần Thơ có nhiều lợi thế thu hút đầu tư Trung Quốc

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, Cần Thơ đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí địa kinh tế, hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực và quy mô thị trường để thu hút đầu tư, phát triển thành trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics và công nghiệp chế biến của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, phát biểu khai mạc hội nghị.

Thành phố hiện có 37 dự án FDI của nhà đầu tư Trung Quốc. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 156,6 triệu USD. Đây là nền tảng để Cần Thơ tiếp tục mở rộng hợp tác, thu hút thêm nguồn lực đầu tư từ Trung Quốc.

Theo ông Lê Công Lý, thành phố mong muốn tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc trong các lĩnh vực chế biến nông, thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, vận tải container sông – biển, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng sạch. Cần Thơ cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư thông qua việc cung cấp thông tin minh bạch, hướng dẫn thủ tục và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đường Lập, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh đánh giá, định hướng quy hoạch phát triển của Cần Thơ trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu thủy sản, công nghiệp phụ trợ và logistics hiện đại có nhiều điểm tương đồng với thế mạnh của doanh nghiệp Trung Quốc. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Ông Đường Lập, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Đường Lập, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, có mối quan hệ truyền thống sâu sắc. Dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại song phương tiếp tục phát triển tích cực. Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; sự gắn kết sâu rộng giữa hai bên trong chuỗi sản xuất và cung ứng mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, ông Đường Lập đề xuất hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, năng lượng và logistics; phối hợp phát triển tuyến vận tải, kho lạnh, trung tâm phân phối, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản Đồng bằng sông Cửu Long sang Trung Quốc. Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục làm cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại.

Ưu tiên logistics, chế biến sâu và kết nối chuỗi cung ứng

Tại phiên tham luận, ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long cho biết, năm 2025, GRDP toàn vùng đạt khoảng 1.339 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,4% cả nước. Riêng TP. Cần Thơ đạt khoảng 306 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 23% GRDP vùng, với kim ngạch xuất khẩu khoảng 4,16 tỷ USD. Tuy nhiên, công nghiệp chế biến, chế tạo và giá trị gia tăng nông, thủy sản vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Ông Leaw Wee Ming, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VSIP Cần Thơ, tham luận tại hội nghị.

Ông Dương Văn Bân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam - Chi hội TP. Hồ Chí Minh đánh giá, Cần Thơ có lợi thế về vị trí, giao thông và nguồn nguyên liệu, phù hợp thu hút đầu tư vào nông nghiệp hiện đại, chế biến sâu, logistics, thương mại xuyên biên giới và hạ tầng khu công nghiệp. Hiệp hội sẵn sàng hỗ trợ kết nối đối tác, khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Trong khi đó, ông Leaw Wee Ming, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VSIP Cần Thơ cho biết, giai đoạn 1 Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ có quy mô 293,7 ha. VSIP hỗ trợ nhà đầu tư từ xây dựng nhà máy đến vận hành; điển hình, doanh nghiệp Bestway đã quyết định mở rộng sản xuất tại đây.

Đáng chú ý, tại phần trao đổi, thảo luận, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, Việt Nam định hướng phát triển xuất nhập khẩu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đa dạng hóa thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), phát biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị.

Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện hạ tầng, tăng cường kết nối sản xuất với thị trường, gắn logistics với thương mại và thu hút đầu tư.

Với vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hệ thống giao thông đường thủy và lợi thế kết nối các khu vực sản xuất, Cần Thơ có điều kiện phát triển thành đầu mối logistics, thương mại và xuất khẩu quan trọng của vùng.

Để khai thác lợi thế này trong giai đoạn 2026–2030, Cục Xuất nhập khẩu đề xuất thành phố tập trung phát triển logistics gắn với liên kết vùng sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu, vận tải và khai thác cảng; nghiên cứu mở rộng vận tải đường thủy quốc tế, kết nối với các thị trường Trung Quốc và các khu vực khác. Đồng thời, đa dạng hóa mặt hàng xuất nhập khẩu, phát huy thế mạnh nông sản, thủy sản và công nghiệp chế biến; tăng cường hợp tác thương mại quốc tế, kết nối logistics với các đối tác nước ngoài.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU), mở rộng hợp tác thương mại, chuyển đổi số và kết nối hoạt động xuất nhập khẩu giữa doanh nghiệp hai bên.

Bên cạnh đó, thành phố cần nghiên cứu phát triển các loại hình dịch vụ logistics phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Anh Sơn cũng đề nghị TP. Cần Thơ tăng cường kết nối, hợp tác với các địa phương Trung Quốc có thế mạnh tương đồng, qua đó mở rộng cơ hội giao thương và đầu tư. Các định hướng cần được cụ thể hóa thành chương trình, dự án có nguồn hàng, nhà đầu tư và phương án triển khai khả thi. Cục Xuất nhập khẩu sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ thành phố và doanh nghiệp về thông tin thị trường, giải pháp phát triển xuất khẩu và logistics.

Trong khuôn khổ hội nghị, các bên đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU), tạo cơ sở hợp tác lâu dài trong hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối thương mại, ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu. Nội dung hợp tác còn tập trung vào khai thác các tuyến vận tải, đầu tư cảng biển, xây dựng trung tâm logistics và phát triển vận tải thủy nội địa, qua đó nâng cao hiệu quả kết nối logistics giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Quang cảnh tại hội nghị.

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành cung cấp minh bạch thông tin quy hoạch, danh mục dự án, địa điểm, hạ tầng, nguồn nguyên liệu và thủ tục đầu tư, tạo điều kiện để nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai dự án. Thành phố cũng yêu cầu tiếp nhận, phản hồi kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp.

Đồng thời, đề nghị Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh và các hiệp hội tiếp tục hỗ trợ kết nối đối tác, tổ chức khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Cần Thơ cam kết cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng đến chuyển các cơ hội kết nối thành dự án đầu tư và chuỗi liên kết thương mại cụ thể giữa hai bên.

Cần Thơ xác định cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng logistics và tăng cường kết nối doanh nghiệp là những điều kiện quan trọng để chuyển tiềm năng hợp tác với Trung Quốc thành các dự án đầu tư, chuỗi cung ứng và liên kết thương mại thực chất.