Chiều 17/11, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư với các đối tác Trung Quốc năm 2026, với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, đại diện các bộ, ngành, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị, chiều 17/11.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, thành phố mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác Trung Quốc trên cơ sở phát huy lợi thế, tiềm năng của mỗi bên.

Cần Thơ cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục và môi trường đầu tư để doanh nghiệp triển khai dự án lâu dài, hiệu quả, bền vững trên địa bàn.

Hiện thành phố có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài của nhà đầu tư Trung Quốc. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa hai chiều giữa Cần Thơ và thị trường Trung Quốc đạt 156,6 triệu USD; trong đó xuất khẩu đạt 90,7 triệu USD, nhập khẩu đạt 65,9 triệu USD.

"Thành phố kỳ vọng các tuyến vận tải mới cùng lợi thế không gian phát triển sau sáp nhập sẽ tạo thêm động lực thu hút dòng vốn đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu", ông Lê Công Lý chia sẻ.

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh ĐBSCL (VCCI ĐBSCL), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của ĐBSCL năm 2025 đạt khoảng 21,28 tỷ USD. Trung Quốc tiếp tục là thị trường quan trọng đối với các mặt hàng chủ lực của vùng, với kim ngạch xuất khẩu rau quả ước khoảng 3,85 tỷ USD, thủy sản 1,48 tỷ USD và gạo 355 triệu USD.

Quang cảnh hội nghị.

Ông Dương Văn Bân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam - Chi hội TP.HCM cho biết, xu hướng hợp tác của doanh nghiệp Trung Quốc đang chuyển dần từ thương mại truyền thống sang đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi giá trị và gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với thị trường địa phương.

Hiệp hội hiện có gần 500 hội viên, sẵn sàng làm cầu nối kết nối nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp với danh mục dự án, lĩnh vực ưu tiên của Cần Thơ.

Đại diện doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ của chính quyền thành phố trong quá trình triển khai dự án, đồng thời kỳ vọng hạ tầng logistics và các tuyến vận tải mới sẽ giúp hoạt động xuất khẩu thuận lợi hơn.

Theo lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, việc tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc không chỉ hướng đến thu hút vốn đầu tư mà còn tạo cơ hội tiếp nhận công nghệ, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, quốc tế.

Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ do doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư đang hoạt động.

Thành phố mong muốn các doanh nghiệp nghiên cứu, lựa chọn những lĩnh vực có thế mạnh, phù hợp với định hướng phát triển và lợi thế của địa phương. Cần Thơ cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ giải quyết thủ tục và đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, góp phần mở rộng không gian hợp tác kinh tế, thương mại giữa Cần Thơ với các đối tác Trung Quốc.