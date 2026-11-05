Cần Thơ mở rộng chính sách an sinh, chăm lo người lao động sau sáp nhập

Chia sẻ khó khăn đối với cán bộ sau sáp nhập

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, TP Cần Thơ phải giải quyết nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến đời sống, điều kiện làm việc và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Qua các kỳ họp, HĐND thành phố đã từng bước ban hành những chính sách hỗ trợ, điều chỉnh chế độ phù hợp với tình hình mới.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP và bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch MTTQVN TP Cần Thơ bỏ phiếu kiện toàn bộ máy nhân sự thành phố.

Bà Mã Thị Tươi, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ cho biết, ngay tại kỳ họp đầu tiên sau sáp nhập, thành phố đã quan tâm đến những khó khăn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được điều động về trung tâm hành chính mới.

Cụ thể, tại kỳ họp ngày 29/8/2025, HĐND thành phố thông qua nghị quyết hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc tỉnh Sóc Trăng (cũ), Hậu Giang (cũ) đến làm việc tại Trung tâm hành chính TP Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, người thuộc diện thụ hưởng được hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng, trừ nhóm cán bộ có hộ khẩu tại quận Ninh Kiều cũ. Thời gian hỗ trợ từ tháng 7/2025 - 6/2027.

"Chính sách xuất phát từ thực tế nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải thay đổi địa điểm làm việc, khoảng cách từ nơi cư trú đến trung tâm hành chính xa hơn, phát sinh thêm chi phí thuê nhà, đi lại và sinh hoạt.

Khoản hỗ trợ góp phần chia sẻ khó khăn, giúp đội ngũ được điều động yên tâm công tác trong giai đoạn chuyển tiếp sau sáp nhập", bà Mã Thị Tươi chia sẻ.

Theo bà Mã Thị Tươi, tính đến tháng 10 năm 2026, HĐND TP Cần Thơ tổ chức nhiều kỳ họp chuyên đề quan tâm nhiều đến chính sách, an sinh xã hội.

Điều chỉnh chế độ, cải thiện thu nhập cho lực lượng cơ sở

Không dừng lại ở chính sách hỗ trợ ban đầu, qua các kỳ họp năm 2026, HĐND thành phố tiếp tục xem xét những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động khi tổ chức bộ máy và phương thức phục vụ người dân thay đổi.

Tại Kỳ họp lần thứ Năm ngày 25/8/2026, HĐND thành phố thông qua chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu vực nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Dự kiến có hơn 800 người thuộc diện thụ hưởng, tổng kinh phí hơn 47 tỷ đồng. Đây là nguồn hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền lợi, giúp những người từng tham gia công việc tại cơ sở có thêm điều kiện ổn định cuộc sống sau khi thôi nhiệm vụ.

Đến Kỳ họp thứ Tám ngày 22/10, HĐND thành phố tiếp tục thông qua chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Theo nghị quyết, mỗi người được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/tháng và 2,5 triệu đồng/năm để may đồng phục. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 16,5 tỷ đồng/năm.

Đối tượng áp dụng gồm nhân sự thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp và cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan chuyên môn cấp thành phố, cấp xã hoặc cơ quan ngành dọc cử đến làm việc. Nhân sự dự phòng làm việc đột xuất và người lao động của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ không thuộc diện hưởng chính sách.

Mỗi chính sách an sinh được đại biểu HĐND TP Cần Thơ đồng thuận cao.

Theo UBND thành phố, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Cần Thơ tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp thành phố và 103 trung tâm cấp xã. Khối lượng công việc tăng do tiếp nhận thêm nhiệm vụ từ các đơn vị hành chính trước đây, trong khi biên chế giảm, khiến mức hỗ trợ cũ không còn phù hợp.

Đáng chú ý, mức hỗ trợ mới tăng gấp 4 lần mức 300.000 đồng/người/tháng theo chính sách trước đây của tỉnh Hậu Giang. Khoản hỗ trợ được chi trả cùng kỳ lương, không dùng làm căn cứ tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ liên quan.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố thông qua chính sách hỗ trợ nhân viên y tế tại ấp, khu vực. Theo đó, mỗi ấp, khu vực bố trí một nhân viên y tế, tương ứng 1.227 người trên toàn thành phố. Mức hỗ trợ hằng tháng từ 0,5 - 0,7 lần mức lương cơ sở, tùy quy mô dân số và đặc điểm địa bàn. Tổng kinh phí dự kiến hơn 26 tỷ đồng/năm từ ngân sách địa phương.

Việc duy trì chế độ hỗ trợ không chỉ cải thiện thu nhập cho nhân viên y tế mà còn góp phần giữ ổn định mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đây là lực lượng trực tiếp tuyên truyền phòng bệnh, vận động người dân chăm sóc sức khỏe và phối hợp triển khai các chương trình y tế tại cộng đồng.

Nhân viên bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công địa bàn TP Cần Thơ được hỗ trợ tiền hàng tháng và đồng phục.

Mở rộng chính sách an sinh, hỗ trợ người dân

Bên cạnh các chính sách dành cho đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động, HĐND thành phố cũng dành nguồn lực hỗ trợ những nhóm dân cư còn khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Kỳ họp thứ Tám ngày 22/10, thành phố thông qua chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) cho nhiều nhóm người dân tộc thiểu số chưa được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ toàn bộ mức đóng.

Cụ thể, thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho khoảng 42.709 người dân tộc Khmer có đăng ký thường trú tại Cần Thơ, chưa thuộc nhóm được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ BHYT. Thời gian thực hiện dự kiến đến hết ngày 31/12/2027, kinh phí khoảng 72,936 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố hỗ trợ thêm 30% mức đóng cho khoảng 6.971 người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã mới thoát vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Cộng với mức hỗ trợ 70% từ ngân sách Trung ương, nhóm này được hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT trong 36 tháng kể từ khi xã thoát vùng khó khăn.

Đối với khoảng 33.079 người dân tộc thiểu số tại các xã, ấp đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016–2020 nhưng không còn trong danh sách giai đoạn 2021–2025 và 2026–2030, thành phố tiếp tục hỗ trợ 30% mức đóng BHYT trong 14 tháng, từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/12/2027.

Tổng kinh phí ngân sách thành phố dự kiến dành cho ba nhóm chính sách BHYT này gần 95,5 tỷ đồng. Việc hỗ trợ nhằm hạn chế gián đoạn quyền lợi khám, chữa bệnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và xác định lại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian qua, TP Cần Thơ có nhiều chính sách đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Trước đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đã hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho 175.838 người thuộc 7 nhóm đối tượng, với tổng kinh phí hơn 113 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ khoảng 41,8 tỷ đồng.

Cùng với chính sách BHYT, HĐND thành phố quyết định chính sách tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Người dân có công trình nước sạch, vệ sinh bị thiếu hoặc hư hỏng được tiếp cận vốn vay để xây dựng, sửa chữa. Học sinh, sinh viên đi du học theo hình thức vừa học vừa làm được vay tối đa 100% chi phí, nhưng không quá 300 triệu đồng/người, thời hạn vay tối đa 72 tháng.

Đến Kỳ họp thứ Sáu ngày 11/9/2026, thành phố tiếp tục bố trí hơn 236 tỷ đồng cho chương trình phát triển văn hóa và hơn 143 tỷ đồng cho các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức thay đổi nơi làm việc sau sáp nhập, cải thiện chế độ cho người làm việc tại bộ phận một cửa, nhân viên y tế cơ sở đến chăm lo người nghỉ việc do sắp xếp bộ máy và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh, các nghị quyết được HĐND TP Cần Thơ thông qua qua nhiều kỳ họp đã tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Các chính sách không chỉ góp phần bảo đảm quyền lợi, cải thiện điều kiện sống và làm việc của người lao động mà còn tạo thêm nguồn lực duy trì hoạt động của bộ máy, nâng chất lượng phục vụ người dân trong giai đoạn thành phố ổn định tổ chức sau sáp nhập.