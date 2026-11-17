Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: VĂN ÚT)

Với lợi thế không gian phát triển sau sáp nhập, cùng định hướng cải thiện môi trường đầu tư và phát triển hạ tầng logistics, Cần Thơ đang tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc, hướng đến thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Hội nghị là dịp để Cần Thơ giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển, đồng thời tăng cường đối thoại, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại với các đối tác Trung Quốc.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố, Trung Quốc hiện là một trong những thị trường quan trọng trong hoạt động giao thương của Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thành phố đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như công nghiệp chế biến, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và hạ tầng khu công nghiệp.

Đáng chú ý, Cần Thơ hiện có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nhà đầu tư Trung Quốc. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa hai chiều giữa thành phố với thị trường này đạt 156,6 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 90,7 triệu USD, nhập khẩu đạt 65,9 triệu USD.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VĂN ÚT)

Những kết quả trên cho thấy dư địa hợp tác kinh tế giữa hai bên vẫn còn nhiều triển vọng, nhất là khi thành phố kỳ vọng các tuyến vận tải mới và lợi thế không gian phát triển sau sáp nhập sẽ tạo thêm động lực thu hút vốn đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, khẳng định thành phố mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác Trung Quốc trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

Cần Thơ cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính và môi trường đầu tư, giúp doanh nghiệp triển khai các dự án lâu dài, hiệu quả, bền vững.

Triển vọng hợp tác còn được củng cố bởi quy mô thị trường xuất khẩu của toàn vùng. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của vùng đạt khoảng 21,28 tỷ USD. Riêng thị trường Trung Quốc có vai trò quan trọng đối với các mặt hàng chủ lực, với kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt 3,85 tỷ USD, thủy sản 1,48 tỷ USD và gạo 355 triệu USD.

Ông Dương Văn Bân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam-Chi hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, xu hướng hợp tác của doanh nghiệp Trung Quốc đang chuyển từ thương mại truyền thống sang đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi giá trị và gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với thị trường địa phương. Với gần 500 hội viên, hiệp hội sẵn sàng làm cầu nối kết nối nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp với các lĩnh vực, dự án ưu tiên của Cần Thơ.

Đại diện doanh nghiệp cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của chính quyền thành phố, đồng thời kỳ vọng hạ tầng logistics và các tuyến vận tải mới sẽ góp phần giảm khó khăn trong lưu thông hàng hóa, nâng cao hiệu quả xuất khẩu.