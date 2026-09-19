Cần Thơ: Minh bạch giá điện cho công nhân, sinh viên thuê trọ

Ngành điện Cần Thơ và phường Ngã Bảy kiểm tra việc thu tiền điện nhà trọ trên địa bàn. (Ảnh: AN DUY)

Hoạt động này giúp minh bạch hóa chi phí sinh hoạt và góp phần xây dựng môi trường cho thuê văn minh, đúng pháp luật.

Theo thống kê từ Công ty Điện lực Cần Thơ, đơn vị hiện đang quản lý và theo dõi 6.254 nhà trọ trên toàn địa bàn. Vừa qua, đoàn kiểm tra do Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Cần Thơ, Ủy ban nhân dân các địa phương cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức đợt kiểm tra thực tế việc áp dụng giá bán lẻ điện đối với người thuê trọ, đồng thời rà soát việc đăng ký, phân bổ định mức sử dụng điện cho các chủ nhà trọ.

Trong đợt này, đoàn đã tiến hành kiểm tra 43 nhà trọ thuộc 4 phường trọng điểm bao gồm: Bình Thủy, Ngã Bảy, Sóc Trăng và Ninh Kiều. Kết quả ghi nhận cho thấy, đa số các chủ nhà trọ đều tuân thủ nghiêm túc các quy định của Nhà nước, thực hiện thu tiền điện đúng theo hóa đơn do điện lực phát hành.

Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cũng chỉ ra vẫn còn một số ít trường hợp chưa chấp hành đúng mức giá đã cam kết với ngành điện. Đối với các trường hợp này, đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở, trực tiếp hướng dẫn biện pháp khắc phục và tuyên truyền chuyên sâu các quy định pháp luật liên quan. Đoàn cũng nhấn mạnh cảnh báo: hành vi thu tiền điện của người thuê trọ cao hơn mức giá quy định là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Cán bộ Công ty Điện lực Cần Thơ giải đáp và hướng dẫn người thuê trọ cách tính giá điện. (Ảnh: AN DUY)

Không dừng lại ở việc kiểm tra, các cán bộ điện lực tại từng địa bàn đã trực tiếp hướng dẫn các chủ nhà trọ hoàn thiện thủ tục đăng ký, điều chỉnh định mức điện sinh hoạt theo số lượng người ở thực tế.

Ngành điện cũng phổ biến rõ ràng bảng giá bán điện của Nhà nước và quy trình cập nhật biến động nhân khẩu thuê trọ định kỳ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa điện lực địa phương và Ủy ban nhân dân các phường đã tạo nên cơ chế giám sát sát sao, đảm bảo mọi vướng mắc phát sinh từ cơ sở đều được xử lý kịp thời.

Bên cạnh công tác quản lý đối với chủ nhà trọ, đoàn kiểm tra đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao nhận thức cho người thuê trọ. Cán bộ chức năng đã trực tiếp hướng dẫn sinh viên, người lao động cách tính tiền điện sinh hoạt theo từng bậc thang. Nhờ đó, người thuê trọ hoàn toàn chủ động trong việc kiểm tra, đối chiếu chỉ số công tơ và số tiền thanh toán hằng tháng, tránh tình trạng bị thu chênh lệch không rõ ràng.

Chị Lê Thị Hậu, công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc, thuê trọ ở phường Bình Thủy cho biết: “Nhờ cán bộ điện lực, lãnh đạo phường kiểm tra, vận động nên chủ nhà trọ thu đúng giá điện theo quy định, công nhân không phải trả tiền điện giá cao, giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt hàng tháng”.

Việc thực hiện minh bạch giá điện đã mang lại hiệu quả tích cực cho cả hai phía. Chia sẻ về điều này, Ông Trần Văn Lai, chủ nhà trọ tại phường Ninh Kiều (Cần Thơ) cho biết: "Gia đình luôn xác định việc tuân thủ pháp luật, công khai cách tính và thu tiền điện theo đúng hóa đơn do Điện lực phát hành là cách tạo sự minh bạch, giữ uy tín với người thuê, nhất là sinh viên, công nhân. Khi người thuê cảm thấy yên tâm về giá điện và các khoản chi phí, họ thường gắn bó lâu dài; mỗi khi có phòng trống do người thuê trước chuyển đi, phòng cũng nhanh chóng có người thuê mới".

Nhân viên Công ty Điện lực Cần Thơ Cần Thơ hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. (Ảnh: AN DUY)

Bên cạnh đó, tại các điểm giao dịch và hệ thống thanh toán trung gian, Công ty Điện lực Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công khai các thông tin liên quan đến giá bán điện, lịch ghi chỉ số công tơ, quy trình lập hóa đơn, hợp đồng mua bán điện, các tiêu chuẩn đo đếm và an toàn điện. Các tài liệu hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cùng quy định về ngừng, giảm cung cấp điện cũng được niêm yết rõ ràng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và tự bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo đoàn kiểm tra, công tác kiểm tra và tuyên truyền giá điện nhà trọ không dừng lại ở các đợt cao điểm mà phải được duy trì thành hoạt động thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, tập trung vào nhóm các nhà trọ mới phát sinh hoặc những cơ sở chưa thực hiện đăng ký, cập nhật đầy đủ biến động số lượng người thuê.

Trong thời gian tới, ngành điện Cần Thơ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát toàn bộ hệ thống nhà trọ, tiến hành phúc tra các trường hợp có dấu hiệu thu tiền điện chưa đúng cam kết. Đơn vị cam kết hỗ trợ tối đa cho các chủ nhà trọ trong việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký định mức điện, đồng thời kiên quyết phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Song song với việc quản lý giá điện, Công ty Điện lực Cần Thơ cũng tăng cường tuyên truyền về an toàn điện trong các khu tập thể, phòng trọ. Các cán bộ kỹ thuật sẽ trực tiếp kiểm tra hệ thống dây dẫn, thiết bị đóng cắt tại các dãy trọ, hướng dẫn chủ nhà và người thuê khắc phục kịp thời các nguy cơ mất an toàn, phòng chống cháy nổ.