Phát hiện nhiều tồn tại tại các cơ sở kinh doanh ở Cần Thơ

Sáng 28/11, ghi nhận của phóng viên tại phường Tân An, TP Cần Thơ, quán Zô Dứt Cạn trên đường Trần Hoàng Na đóng cửa, treo bảng sang quán.

Quán Zô Dứt Cạn đóng cửa, treo bảng sang nhượng tại thời điểm phóng viên ghi nhận ngày 28/11.

Trước đó, ngày 21/11, UBND phường Tân An thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm tại quán Quậy Central và Zô Dứt Cạn, liên quan đến trật tự xây dựng, môi trường, an toàn thực phẩm và lao động.

Đáng chú ý, cả hai cơ sở đều đã bị xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng nhưng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Về lao động và bảo hiểm, chủ hai quán chưa xuất trình được hồ sơ chứng minh việc tham gia BHXH, BHYT bắt buộc cho nhân viên. Đại diện các cơ sở đã cam kết bổ sung hồ sơ từ ngày 23 đến hết ngày 26/11.

Riêng quán Zô Dứt Cạn chưa cung cấp được hồ sơ đăng ký môi trường theo quy định. Tại khu vực bếp, đoàn kiểm tra ghi nhận thức ăn sống và chín để lẫn lộn, hai hũ gia vị đã hết hạn sử dụng nhưng chưa khui.

Đoàn kiểm tra yêu cầu các cơ sở bổ sung hồ sơ BHXH, BHYT theo thời hạn cam kết; quán Zô Dứt Cạn khẩn trương hoàn thiện thủ tục môi trường. Đối với những vi phạm xây dựng trước đây, các bộ phận chuyên môn được giao rà soát hồ sơ xử phạt, đôn đốc khắc phục hoặc tham mưu cưỡng chế khi đủ điều kiện.

Ông Nguyễn Thái Bảo, Phó chủ tịch UBND phường Tân An cho biết, địa phương chủ động kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ sở kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Phường kiên quyết xử lý sai phạm, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn và hài hòa với đời sống người dân xung quanh.

Ông Nguyễn Thái Bảo (bìa trái) cùng đoàn công tác đến kiểm tra quán Zô Dứt Cạn ngày 21/11.

Bị phạt nhưng chưa tháo dỡ công trình vi phạm

Không chỉ vi phạm trong hoạt động kinh doanh, một số cơ sở trên tuyến Trần Hoàng Na còn bị xử phạt do sử dụng đất, xây dựng không đúng quy định.

Tháng 11/2025, UBND phường Tân An kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1978) tự ý chuyển 823,1m² đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp, không phải đất ở, tại thửa đất số 48A, tờ bản đồ số 22, khu vực 6, hẻm 112, đường 3 Tháng 2. Sau khi đường Trần Hoàng Na được mở rộng, khu đất có địa chỉ 132 Trần Hoàng Na, là nơi hoạt động của quán Zô Dứt Cạn.

Trên khu đất này, công trình được xây dựng một trệt, một lửng, mái tôn, khung cột sắt tiền chế, sàn lót tấm alu, vách tôn. Diện tích xây dựng 823,1m², trong đó phần lửng 476,24m².

Ông Cường bị phạt 15 triệu đồng, buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày.

Tuy nhiên, sau gần 9 tháng, công trình vẫn chưa được khắc phục. Ông Nguyễn Thái Bảo cho biết, phường đang triển khai kế hoạch cưỡng chế theo quy định.

Lực lượng công an kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy quán Zô Dứt Cạn.

Cũng trên tuyến đường này, quán Quậy Central có hai mặt tiền, một tiếp giáp đường Trần Hoàng Na, một nằm trên đường A1, khu dân cư 91B, bị buộc phá dỡ phần công trình xây dựng vi phạm.

Ngày 30/6/2026, UBND phường Tân An ban hành quyết định xử phạt ông Phạm Trung Tín (SN 1992) về hành vi xây dựng không đúng quy hoạch được duyệt. Công trình vi phạm khoảng lùi so với giới đường đỏ và mật độ xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 91B - giai đoạn 3.

Diện tích xây dựng vi phạm khoảng 96,75m²; phần vi phạm mật độ xây dựng là 114,75m². Ông Tín bị phạt 55 triệu đồng, buộc phá dỡ phần công trình vi phạm. Theo UBND phường Tân An, ông Tín đã nộp phạt nhưng chưa thực hiện việc tháo dỡ.

Ở phía đối diện, quán Quậy Bia Khô Mực, địa chỉ 350D Trần Hoàng Na, do ông Vũ Đức Tiến (SN 2002) đại diện, cũng nhiều lần bị xử phạt.

Tháng 11/2025, UBND phường Tân An xử phạt cơ sở về hành vi đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường. Đến tháng 1/2026, cơ sở tiếp tục bị xử phạt vì sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Ngoài công tác kiểm tra vi phạm xây dựng, đoàn công tác phường Tân An phối hợp kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tăng cường kiểm tra, xử lý công trình vi phạm

Trước tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất và lấn chiếm đất công, chính quyền các địa phương ở Cần Thơ đang tăng cường kiểm tra, xử lý, buộc khắc phục hậu quả.

Tại phường Tân An, tháng 8/2026, Tổ công tác kiểm tra trật tự xây dựng và trật tự đô thị được thành lập để kiểm tra khu vực bờ kè sông Cần Thơ và tuyến đường Tầm Vu.

Trong tháng ra quân, tổ công tác ghi nhận 38 trường hợp tổ chức, cá nhân lấn chiếm, sử dụng đất do Nhà nước quản lý thuộc hành lang an toàn sông Cần Thơ theo bản đồ quản lý của phường. Trong đó, 13 trường hợp đã được lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu cam kết tháo dỡ; các trường hợp còn lại tiếp tục được đề nghị thực hiện.

Tại tuyến đường Tầm Vu, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp, tạm ngưng thi công một trường hợp.

Ở phường Phú Lợi, sau thời gian dài tuyên truyền, vận động không có kết quả, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng trái phép của hộ ông Phạm Văn Toàn.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ, ban hành quyết định xử phạt ông Toàn tổng cộng 71 triệu đồng do tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trên đất trồng cây lâu năm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ông Toàn bị buộc tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng ban đầu của đất.

Qua kiểm tra vào tháng 4/2024, UBND phường 2, TP Sóc Trăng, phát hiện ngoài hai căn nhà xây vượt diện tích giấy phép, ông Toàn còn xây hơn 30 phòng trọ trên đất trồng cây lâu năm, chưa chuyển mục đích sử dụng và không có giấy phép xây dựng, với tổng diện tích khoảng 1.200m².

Dù đã nộp phạt nhưng ông Toàn không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động không thành, UBND phường Phú Lợi thành lập Ban cưỡng chế, huy động lực lượng phối hợp tháo dỡ công trình vi phạm.

Tại phường Ninh Kiều, trong 10 tháng, địa phương kiểm tra 79 công trình xây dựng, phát hiện một trường hợp không phép, một trường hợp sai phép. Phường đã xử phạt 4 trường hợp với tổng số tiền 47,5 triệu đồng, tất cả đã nộp phạt.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm là cần thiết để lập lại trật tự đô thị. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều địa bàn cho thấy không ít trường hợp đã bị xử phạt nhưng vẫn chậm khắc phục hậu quả. Vì vậy, bên cạnh phát hiện, xử lý vi phạm, việc đôn đốc thực hiện quyết định xử phạt, tổ chức cưỡng chế khi đủ điều kiện là yêu cầu quan trọng để bảo đảm kỷ cương trong quản lý đất đai, xây dựng.