Tối ngày 21/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức khai mạc chương trình trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu năm 2026. Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026.

Trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026. (Ảnh: Trung Phạm)

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của 23 chiếc đèn nước (Lôiprotip) và 4 ghe Cà Hâu trên sông Maspero (phường Sóc Trăng). Trong đó, những chiếc đèn nước, ghe Cà Hâu được chuẩn bị công phu, tạo nên khung cảnh lung linh, rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Theo Ban tổ chức, việc tổ chức trình diễn thả Đèn nước và ghe Cà Hâu nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, góp phần nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Bên cạnh đó, còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong thực hiện chính sách dân tộc, phát huy tiềm năng thế mạnh của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố gắn với chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa và an sinh xã hội.

Đặc biệt, đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu hình ảnh văn hoá, con người vùng đất Tây Đô, với nhiều di sản văn hóa, lễ hội truyền thống độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa đến với nhân dân và du khách trong nước và quốc tế.