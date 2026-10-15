Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ

Tham dự lễ có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng lãnh đạo Quân khu 9, TP Cần Thơ…

Đại biểu mặc niệm trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ

120 hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời (Bộ CHQS TP Cần Thơ) và Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) tìm kiếm, quy tập tại xã Đông Phước và xã Thới Lai (TP Cần Thơ).

120 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại lễ viếng, truy điệu và an táng

Các chiến sĩ thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Thế hệ trẻ TP Cần Thơ bày tỏ tri ân trước phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ đã thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu nhằm đẩy nhanh tiến độ xác lập hồ sơ về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thu thập thông tin, tổ chức xác minh, kết luận, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ (trước đó đã tổ chức truy điệu và an táng 38 hài cốt liệt sĩ).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý phát biểu tại buổi lễ

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cho biết, Ban Chỉ đạo 515 Cần Thơ tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm ở tất cả các nghĩa trang tạm trong chiến tranh trên địa bàn để đưa các Anh hùng liệt sĩ về an nghỉ cùng với đồng chí, đồng đội. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, xác minh đơn vị, danh tính, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm các hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.