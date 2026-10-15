Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ

Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Thành ủy Cần Thơ tham dự buổi lễ. (Ảnh: THANH TÂM)

Tham dự lễ có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 9, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ và đông đảo nhân dân.

Số hài cốt liệt sĩ trên do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ tìm kiếm, quy tập tại địa bàn xã Thới Lai và xã Đông Phước. Đây là thành quả nổi bật nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng, sự giúp đỡ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, lực lượng tìm kiếm đã quy tập tổng cộng 158 hài cốt liệt sĩ. Trước đó, thành phố đã tổ chức lễ truy điệu, an táng cho 38 hài cốt.

Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Bộ Quốc phòng thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: THANH TÂM)

Tại buổi lễ, đại diện Ban Chỉ đạo 515 thành phố nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng mà còn là tình cảm, trách nhiệm sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các Anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dù nhiều hài cốt đưa về đợt này chưa xác định được thông tin, tên tuổi hay quê quán, Đảng bộ, quân và dân thành phố Cần Thơ nguyện thay mặt nhân dân cả nước chăm sóc, giữ gìn chu đáo phần mộ của các anh.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 Cần Thơ sẽ tiếp tục mở rộng rà soát, khảo sát toàn bộ các nghĩa trang tạm thời chiến đấu trên địa bàn. Lực lượng chức năng quyết tâm tìm kiếm đến khi không còn hài cốt liệt sĩ, đồng thời lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN để sớm xác định danh tính và kết nối thông tin với thân nhân các liệt sĩ.