Cần Thơ lấy ý kiến dự thảo Nghị định về cơ chế, chính sách phát triển thành phố

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ báo cáo quá trình xây dựng dự thảo, những nội dung trọng tâm và các vấn đề còn có ý kiến khác nhau; đồng thời đề nghị đại biểu tập trung thảo luận 6 nhóm vấn đề:

Nhóm thứ nhất tập trung vào sự cần thiết và phạm vi cơ chế, chính sách, trong bối cảnh Nghị quyết số 45/2022/QH15 hết hiệu lực ngày 28/2/2027 và Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Hội nghị cũng xem xét các phương án đề xuất, mức độ phù hợp của chính sách với vị trí, vai trò của Cần Thơ sau sáp nhập và những chính sách đột phá còn thiếu.

Nhóm thứ hai là các điều khoản còn có ý kiến khác nhau, trong đó có phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, khu phi thuế quan và việc chưa đề xuất áp dụng một số quy định liên quan Trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VĂN ÚT)

Nhóm thứ ba tập trung vào cơ chế tài chính, ngân sách và huy động nguồn lực; yêu cầu đánh giá tác động tài khóa, định giá, công khai, kiểm toán và trách nhiệm giải trình đối với các chính sách làm phát sinh nghĩa vụ ngân sách, nợ công hoặc tác động đến thẩm quyền quyết định đầu tư.

Nhóm thứ tư bàn về định hướng chuẩn bị các điều kiện để Cần Thơ có thể được công nhận khu kinh tế đặc biệt trong giai đoạn tiếp theo.

Nhóm thứ năm xem xét tính cấp thiết, thứ tự ưu tiên của các chính sách đặc thù, trong đó có Trung tâm liên kết nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhóm thứ sáu tập trung vào điều kiện bảo đảm thi hành, cơ chế chuyển tiếp đối với các quy hoạch, chương trình, dự án đang triển khai và việc chuẩn bị các nghị quyết, quyết định cần ban hành khi nghị định có hiệu lực.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào những vấn đề cốt lõi, có tính quyết định đến chất lượng và tính khả thi của nghị định; hạn chế góp ý dàn trải, ưu tiên các ý kiến nêu rõ quan điểm và lý do; đồng thời, tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến, để hoàn thiện dự thảo nghị định báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trước khi trình cấp có thẩm quyền.