Cần Thơ: Lãnh đạo TP làm tổ trưởng 6 tổ công tác thúc tiến độ giải phóng mặt bằng

Báo cáo khó khăn công tác giải phóng mặt bằng vào ngày 26 hàng tháng

Ngày 25/9, UBND TP Cần Thơ cho biết đã ban hành quyết định kiện toàn các Tổ công tác thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Đây là động thái thúc tiến độ các công trình vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo TP Cần Thơ kiểm tra tiến độ dự án mở rộng quốc lộ 91. Dự án kéo dài hàng chục năm do vướng giải phóng mặt bằng.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, quyết định vừa được UBND thành phố ban hành. 6 tổ công tác do Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công.

Các tổ có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc sở, ngành, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ; kiểm tra, giám sát, xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Tổ công tác số 1 do Chủ tịch UBND thành phố Trương Cảnh Tuyên làm tổ trưởng; Tổ số 2 do Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Công Lý; Tổ số 3 do Phó chủ tịch Vương Quốc Nam; Tổ số 4 do Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khởi; Tổ số 5 do Phó chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp và Tổ số 6 do Phó chủ tịch Trần Chí Hùng làm tổ trưởng.

Sở Tài chính là cơ quan thường trực về thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các tổ công tác sẽ định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra thực tế, họp với chủ đầu tư để rà soát tiến độ, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc.

"Theo kế hoạch, các chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân và khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng vào ngày 26 hằng tháng. Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND thành phố vào ngày 30 hằng tháng", ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Thành phố phấn đấu đến ngày 30/9 giải ngân từ 75% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đến hết niên độ ngân sách, ngày 31/1/2027, giải ngân 100% kế hoạch.

Sau thời gian khởi động, công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 91 khả thi. Hiện đơn vị thi công khẩn trương thi công sau nhiều năm ngưng trệ.

Giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn giải ngân

Trước đó vào tháng 7, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát động đợt thi đua cao điểm "90 ngày đêm" nhằm thúc tiến độ giải ngân.

Ông yêu cầu các chủ đầu tư phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác giải ngân, thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xây dựng kế hoạch và tiến độ thi công cụ thể.

Các xã, phường được yêu cầu tập trung tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; Kho bạc Nhà nước khu vực 19 rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thanh toán.

Các doanh nghiệp thi công được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để bù tiến độ.

Dự án khu tái định cư Cái Tắc, suốt 240 ngày chỉ thi công được 5% khối lượng do vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Theo Sở Tài chính Cần Thơ, trong 8 tháng đầu năm, thành phố giải ngân hơn 5.600 tỷ đồng, tương đương gần 29% tổng vốn cả năm. Riêng trong tháng 9, thành phố phải giải ngân thêm khoảng 9.500 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu đề ra.

Trong số 68 dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, liên vùng và dự án có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên, tổng kế hoạch vốn hơn 12.893 tỷ đồng. Đến ngày 16/7, nhóm dự án này giải ngân hơn 2.112 tỷ đồng, tương đương 16,38% kế hoạch.

Sở Tài chính xác định hai nhóm nguyên nhân chính khiến giải ngân chậm là vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB và tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, có nguy cơ dẫn đến điều chỉnh đơn giá vật tư, nhân công, máy thi công.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho rằng khó khăn lớn trong giải ngân nằm ở khâu tổ chức thực hiện và phối hợp giữa chủ đầu tư, sở, ngành, nhất là các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và điều chỉnh giá.

Ông yêu cầu giám đốc các sở, ngành, nhất là Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung xử lý các thủ tục liên quan đến đầu tư công, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Do công tác giải phóng mặt bằng còn vướng, không ít khu dân cư TP Cần Thơ cỏ dại mọc đầy.

Theo ông Võ Nhựt Quang, Phó giám đốc Sở Tài chính, nhiều công trình còn vướng giải phóng mặt bằng do người dân chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường, xác minh nguồn gốc đất mất nhiều thời gian, chưa kịp xây dựng quỹ tái định cư. Một số địa phương cũng chưa ban hành giá đất cụ thể để áp dụng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Về giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đề xuất khẩn trương lập, công bố phương án giá tái định cư tạm tính để thông báo trước cho người dân. Các cơ quan liên quan cần thống nhất mức giá làm cơ sở triển khai, sau đó xem xét điều chỉnh khi có bảng giá đất chính thức.

Ông Hoàng Anh cũng đề nghị kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ việc đo đạc diện tích trên nền bản đồ địa chính mới, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.