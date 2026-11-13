Cần Thơ: Lãnh đạo cấp phòng có thể đăng ký về xã, phường

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Theo đó, đối tượng rà soát còn bao gồm những người được quy hoạch chức danh trưởng phòng thuộc sở hoặc tương đương trở lên, cũng như cán bộ từng giữ chức trường phòng nhưng được bố trí làm phó trưởng phòng sau sắp xếp bộ máy.

Đáng chú ý, mỗi cá nhân có thể đăng ký nguyện vọng công tác tại nhiều địa phương, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã thống nhất chủ trương bố trí số lượng phó chủ tịch UBND tại 103 xã, phường. Theo đó, 52 xã, phường loại 1 được bố trí 3 phó chủ tịch UBND; các địa phương còn lại bố trí 2 người.

Riêng xã Phong Nầm chỉ có 1 phó chủ tịch do địa bàn biệt lập, dân số ít.