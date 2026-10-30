Cần Thơ: Làng hoa Phó Thọ-Bà Bộ tất bật chuẩn bị vụ Tết

Những ngày này, tại làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ, người trồng hoa đang tất bật chăm sóc các loại hoa kiểng như cúc mâm xôi, trạng nguyên, cát tường... phục vụ thị trường Tết, với các công đoạn tưới nước, bón phân, ngắt đọt (ngọn), tạo tán, nhằm giúp cây phát triển tốt, bảo đảm hoa nở đúng thời điểm.

Vườn hoa cúc mâm xôi chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán 2027 ở làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ, TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Văn Nu, một hộ trồng hoa tại làng nghề cho biết, năm nay, gia đình trồng khoảng 500 đến 600 chậu cúc, cùng nhiều loại hoa khác. Trong đó, cúc mâm xôi đã được xuống giống từ tháng 6 âm lịch, hiện đang trong giai đoạn chăm sóc, tạo tán. Đây là thời điểm quan trọng, đòi hỏi người trồng phải theo dõi sát quá trình sinh trưởng để điều chỉnh kỹ thuật phù hợp.

“Cũng như những năm trước, thương lái sẽ đến tận vườn thu mua hoa. Số còn lại, gia đình sẽ mang đến trung tâm TP Cần Thơ để phục vụ nhu cầu Tết của người dân. Năm ngoái, cúc mâm xôi được bán với giá khoảng 300.000 đồng/cặp, còn giá bán vụ Tết năm nay vẫn chưa xác định”, ông Hai Nu cho biết.

Ông Nguyễn Văn Nu chăm sóc vườn hoa.

Cũng đang tất bật chuẩn bị cho vụ hoa cuối năm, gia đình anh Nguyễn Văn Giang dự kiến cung ứng khoảng 800 chậu cúc mâm xôi. Gia đình anh đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa tại làng nghề truyền thống có lịch sử hơn 100 năm. Năm nay, anh duy trì sản lượng tương đương năm trước và chủ yếu sử dụng nhân lực trong gia đình để chăm sóc hoa, hạn chế chi phí thuê lao động.

Theo anh Giang, cúc mâm xôi được xuống giống từ tháng 6 âm lịch. Hiện, cây đang trong giai đoạn chăm sóc đầu tiên, sau đó sẽ chuyển sang đợt chăm sóc tiếp theo khi gần đến ngày thu hoạch. Tuy nhiên, chi phí đầu vào tăng khiến người trồng hoa phải tính toán kỹ hơn trong quá trình sản xuất.

Cũng theo anh Giang, giá phân bón hiện nay khoảng 120.000 đồng/bao, có thể sử dụng cho khoảng 5 chậu hoa lớn; giá chậu hoa nhỏ khoảng 8.500 đồng, chậu hoa lớn khoảng 18.000 đồng. Trong khi chi phí vật tư ngày càng tăng, giá hoa Tết năm 2027 chưa rõ ràng, khiến các nhà vườn khó dự tính lợi nhuận.

Gia đình anh Nguyễn Văn Giang chăm sóc vườn hoa.

Với người trồng hoa Phó Thọ - Bà Bộ, vụ Tết không chỉ là dịp tạo nguồn thu nhập quan trọng, mà còn góp phần gìn giữ nghề truyền thống đã gắn bó với nhiều thế hệ.

Bên cạnh áp lực chi phí, diện tích trồng hoa tại làng Phó Thọ - Bà Bộ cũng dần thu hẹp do quy hoạch đất và quá trình đô thị hóa. Điều này đặt ra nhiều khó khăn đối với những hộ dân muốn tiếp tục duy trì nghề trồng hoa truyền thống.

Dù còn nhiều nỗi lo, các nhà vườn vẫn tập trung chăm sóc từng chậu hoa, kỳ vọng thời tiết thuận lợi và thị trường tiêu thụ ổn định. Với người trồng hoa Phó Thọ - Bà Bộ, vụ Tết không chỉ là dịp tạo nguồn thu nhập quan trọng, mà còn góp phần gìn giữ nghề truyền thống đã gắn bó với nhiều thế hệ.