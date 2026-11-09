Cần Thơ lan tỏa văn hóa đọc trong giới trẻ
Từ lớp học đến không gian cộng đồng, việc khuyến khích đọc sách không chỉ nuôi dưỡng tri thức cho thế hệ trẻ mà còn góp phần xây dựng một xã hội học tập suốt đời.
Tại Cần Thơ, sự hưởng ứng tích cực của lực lượng học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên không chỉ lan tỏa niềm đam mê đối với văn hóa đọc, đưa việc đọc sách trở thành thói quen thường nhật, mà còn góp phần xây dựng một xã hội học tập bền vững.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/can-tho-lan-toa-van-hoa-doc-trong-gioi-tre/443655.html