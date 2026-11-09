Cần Thơ lan tỏa văn hóa đọc trong giới trẻ

Tại Cần Thơ, sự hưởng ứng tích cực của lực lượng học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên không chỉ lan tỏa niềm đam mê đối với văn hóa đọc, đưa việc đọc sách trở thành thói quen thường nhật, mà còn góp phần xây dựng một xã hội học tập bền vững.

Mở rộng hiểu biết về thế giới tự nhiên qua từng trang sách minh họa sinh động. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Học sinh thư giãn với truyện tranh trên tay. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Các học sinh say mê tìm hiểu tri thức từ trang sách. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Giờ đọc sách trong sân trường của học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Sinh viên tìm hiểu sách và tư liệu tiếp nối hành trình khơi nguồn tri thức và xây dựng văn hóa đọc. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Đoàn viên thanh niên lan tỏa tinh thần học tập suốt đời. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Em nhỏ tập trung viết bài trong lớp học. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Giờ đọc sách trong sân trường của học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN