Cần Thơ: Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái vì người nghèo

Đại diện Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" thành phố Cần Thơ tiếp nhận đóng góp của doanh nghiệp. (Ảnh: HOÀNG GIANG)

Những năm qua, công tác an sinh xã hội tại Cần Thơ ghi nhận nhiều dấu ấn vượt bậc. Từ năm 2025 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động hơn 69 tỷ đồng. Trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, toàn thành phố đã xây mới, sửa chữa 11.462 căn nhà với kinh phí hơn 651 tỷ đồng.

Riêng 9 tháng đầu năm 2026, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động và hỗ trợ trực tiếp hơn 224 nghìn phần quà, trị giá khoảng 120,2 tỷ đồng cùng 157,8 tấn gạo cho các hộ khó khăn.

Tại chương trình, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã kêu gọi cộng đồng tiếp tục chung tay ủng hộ Quỹ.

Ngay tại buổi lễ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã phân bổ hỗ trợ 324 căn nhà Đại đoàn kết cho 7 địa phương, đơn vị; đồng thời khen thưởng 26 tập thể và 1 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác an sinh xã hội.

Toàn bộ nguồn lực vận động sẽ được quản lý công khai, minh bạch nhằm giúp hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Tại lễ phát động, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp hơn 112 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”.