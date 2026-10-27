Cần Thơ lan tỏa mạnh mẽ những mô hình suất ăn nghĩa tình

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu Công an thành phố Cần Thơ sơ chế nguyên liệu nấu cháo để kịp trao cho bà con vào buổi sáng. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Những phần ăn giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Hơn 8 năm qua, Phòng Tham mưu Công an thành phố Cần Thơ bền bỉ duy trì mô hình “Suất ăn nghĩa tình”, mang những phần cháo dinh dưỡng ấm nóng đến với bệnh nhân và thân nhân tại Bệnh viện Ung bướu thành phố.

Vào sáng thứ Bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba hằng tháng, cán bộ, chiến sĩ lại tất bật chuẩn bị từng phần ăn, trao tận tay những người đang phải đối mặt với bệnh tật và nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ trao tận tay những phần cháo cho bệnh nhân và thân nhân tại Bệnh viện Ung bướu từ mô hình “Suất ăn nghĩa tình”. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Đến nay, mô hình đã trao tặng hơn 50.000 phần ăn miễn phí, với tổng kinh phí xã hội hóa hơn 750 triệu đồng.

Riêng năm 2026, chương trình tổ chức gần 20 đợt, trao hơn 5.000 suất cháo đến bệnh nhân và người nhà.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mô hình đã được Bộ Công an ghi nhận và thông báo nhân rộng trong toàn lực lượng.

Trao suất ăn và hỏi thăm, động viên tinh thần các bệnh nhân đang điều trị. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Chia sẻ về hoạt động này, Trung tá Phan Thanh Chí, Phòng Tham mưu Công an thành phố Cần Thơ cho biết, sau giờ làm việc, anh thường dành thời gian tham gia chương trình. Dù công việc đòi hỏi thêm thời gian và công sức, anh không cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến ý nghĩa của những phần ăn và niềm vui của người nhận.

Cùng chung tâm huyết, Thượng tá Trần Thị Thu Trang, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, bày tỏ mong muốn mô hình tiếp tục được duy trì, mở rộng đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố, để có thêm nhiều bệnh nhân được hỗ trợ, động viên trong quá trình điều trị.

Công an xã Đông Phước phối hợp cùng các đoàn thể chuẩn bị và trao các phần bánh mì cho người dân. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Từ hiệu quả của mô hình “Suất ăn nghĩa tình” và phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã chủ động triển khai nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Tại xã Đông Phước, mô hình “Suất ăn nghĩa tình-Ấm lòng dân” được tổ chức định kỳ hai lần mỗi tháng trước trụ sở Công an xã. Hàng ngàn suất bánh mì và thức ăn nhanh đã được trao đến người lao động nghèo, người bán hàng rong, thương binh và học sinh trên địa bàn.

Đại úy Võ Anh Duy, Bí thư Chi đoàn Công an xã Đông Phước chia sẻ, niềm vui, nụ cười và sự xúc động của người dân khi nhận những phần ăn tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ duy trì hoạt động.

Mô hình “Xe bánh mì 0 đồng” và tuyên truyền pháp luật cho học sinh trước cổng trường của Công an xã An Thạnh. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Trong khi đó, Công an xã An Thạnh triển khai mô hình “Xe bánh mì 0 đồng-Trao gửi niềm tin”, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trao hàng ngàn ổ bánh mì cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực cổng trường. Điểm đáng chú ý là hoạt động hỗ trợ còn được kết hợp với tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tội phạm, bạo lực học đường và bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, giáo viên.

Công an xã Tân Bình chuẩn bị các phần cơm và trao tận tay suất “Cơm 1 nghìn” cho người lao động nghèo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Tại xã Tân Bình, mô hình “Cơm 1 nghìn” được tổ chức mỗi tháng một lần, hướng đến người lao động nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất cơm có giá tượng trưng 1.000 đồng. Số tiền thu được cùng nguồn kinh phí vận động xã hội hóa được đưa vào quỹ chung để tái đầu tư nguyên liệu, góp phần duy trì hoạt động ổn định, lâu dài.

Dù cách thức triển khai khác nhau, các mô hình đều hướng đến mục tiêu chung là hỗ trợ người dân bằng những việc làm cụ thể, gần gũi, đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an với cộng đồng.

Đằng sau những phần ăn bình dị là sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ, những người tranh thủ thời gian ngoài giờ công tác để chuẩn bị, trao tặng và thăm hỏi người dân. Với người có hoàn cảnh khó khăn, giá trị của mỗi suất ăn không chỉ nằm ở việc hỗ trợ bữa sáng mà còn ở sự quan tâm, động viên tinh thần.

Những nụ cười rạng rỡ, ấm áp tình quân dân khi cán bộ chiến sĩ trao tận tay phần ăn sáng cho người dân. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Chú Trần Văn Lâm, thương binh hạng 2/4, ngụ xã Tân Bình, xúc động kể rằng khi đi ngang qua, chú được cán bộ công an ân cần chào hỏi và trao phần ăn nghĩa tình. Theo chú, với những người lao động nghèo, một phần ăn tuy đơn sơ nhưng thể hiện sự quan tâm chân thành, mang lại cảm giác ấm áp và được sẻ chia.

Từ những bát cháo dành cho bệnh nhân, ổ bánh mì trao trước cổng trường đến những suất cơm giá tượng trưng, các mô hình đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Việc kết hợp hỗ trợ đời sống với tuyên truyền pháp luật cũng giúp các hoạt động dân vận trở nên thiết thực, gần gũi hơn với người dân.

Những mô hình “Suất ăn nghĩa tình” tại thành phố Cần Thơ tiếp tục khẳng định ý nghĩa của việc lấy người dân làm trung tâm trong công tác dân vận.

Bằng những hành động giản dị, thiết thực và bền bỉ, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đang góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân văn, trách nhiệm, vì bình yên và hạnh phúc của cộng đồng dân cư.